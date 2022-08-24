Игорь ЯВОРСКИЙ: «Каждый игрок Бенфики сильнее своего оппонента из Динамо»

Известный украинский тренер Игорь Яворский прокомментировал поражение киевского «Динамо» от португальской «Бенфики» (0:3) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«В ответном матче я увидел, что игроки обороны, и примкнувший к ним Сидорчук, наигрывают Бущана в роли нападающего, — отметил специалист. — Как можно, в любой атаке, все время отдавать мяч назад голкиперу? «Бенфика» провела матч в родных стенах очень интенсивно. Мы все видели, что футболисты киевского «Динамо» не могут играть поединок с такой интенсивностью. Понятно, что из-за войны динамовцы уже два месяца находятся в разъездах. К тому же, для них пока не стартовала украинская Премьер-лига. Игровая практика, как мы видим, очень важна. Уверен, что каждый игрок «Бенфики» сильнее своего оппонента из «Динамо». Я говорю о классе футболиста. В играх плей-офф киевляне показали свой максимум», - сказал Яворский.