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Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 15:42 | Обновлено 24 августа 2022, 15:56
335
1

Игорь ЯВОРСКИЙ: «Каждый игрок Бенфики сильнее своего оппонента из Динамо»

Специалист – о вылете киевлян из Лиги чемпионов

24 августа 2022, 15:42 | Обновлено 24 августа 2022, 15:56
335
1
Игорь ЯВОРСКИЙ: «Каждый игрок Бенфики сильнее своего оппонента из Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Игорь Яворский прокомментировал поражение киевского «Динамо» от португальской «Бенфики» (0:3) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«В ответном матче я увидел, что игроки обороны, и примкнувший к ним Сидорчук, наигрывают Бущана в роли нападающего, — отметил специалист. — Как можно, в любой атаке, все время отдавать мяч назад голкиперу? «Бенфика» провела матч в родных стенах очень интенсивно. Мы все видели, что футболисты киевского «Динамо» не могут играть поединок с такой интенсивностью. Понятно, что из-за войны динамовцы уже два месяца находятся в разъездах. К тому же, для них пока не стартовала украинская Премьер-лига. Игровая практика, как мы видим, очень важна. Уверен, что каждый игрок «Бенфики» сильнее своего оппонента из «Динамо». Я говорю о классе футболиста. В играх плей-офф киевляне показали свой максимум», - сказал Яворский.

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Игорь Яворский Бенфика Динамо Киев Лига чемпионов Бенфика - Динамо
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Источник Sportarena
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Тот ещё спец! 
Неужели Бущан слабее оппонента грека в воротах Бенфики? 
А Морато чем лучше Забарного? Парень так же молодой и всего лишь 2 игры за основу Бенфики сыграл.
Выходит, что не ВСЕ игроки Бенфики сильнее своего оппонента! 
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