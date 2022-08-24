8-й раз в истории украинский клуб выбыл в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Уступив с разгромным счетом «Бенфике» (0:3) в ответном матче, динамовцы Киева завершили свое выступление в Лиге чемпионов-2022/23. Восьмой раз в истории украинскому клубу не удалось успешно пройти финальный раунд квалификации. В четырех случаях эта задача оказывалась непосильной для «Динамо» и также в четырех - «Шахтеру».

К слову, Мирча Луческу - единственный из тренеров наших команд, кто оступился на этой стадии дважды. 17 лет назад горняки под его руководством были биты итальянским «Интером».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы, не прошедшие финальный раунд квалификации Лиги чемпионов