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Лига чемпионов
24 августа 2022, 14:46 | Обновлено 24 августа 2022, 14:54
383
0

8-й раз в истории украинский клуб выбыл в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Для «Динамо» это четвертый вылет за шаг до группового раунда

24 августа 2022, 14:46 | Обновлено 24 августа 2022, 14:54
383
0
8-й раз в истории украинский клуб выбыл в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Уступив с разгромным счетом «Бенфике» (0:3) в ответном матче, динамовцы Киева завершили свое выступление в Лиге чемпионов-2022/23. Восьмой раз в истории украинскому клубу не удалось успешно пройти финальный раунд квалификации. В четырех случаях эта задача оказывалась непосильной для «Динамо» и также в четырех - «Шахтеру».

К слову, Мирча Луческу - единственный из тренеров наших команд, кто оступился на этой стадии дважды. 17 лет назад горняки под его руководством были биты итальянским «Интером».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы, не прошедшие финальный раунд квалификации Лиги чемпионов

Сезон

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

 

1996/97

Динамо

Йожеф САБО

Рапид Австрия

0:2 (г)

2:4 (д)

2001/02

Шахтер

Виктор ПРОКОПЕНКО

Боруссия Д Германия

0:2 (д)

1:3 (г)

2002/03

Шахтер

Невио СКАЛА

Брюгге Бельгия

1:1 (д)

1:1, п. 1:4 (г)

2003/04

Шахтер

Бернд ШУСТЕР

Локомотив М Россия

1:0 (д)

1:3 (г)

2005/06

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Интер Италия

0:2 (д)

1:1 (г)

2010/11

Динамо

Валерий ГАЗЗАЕВ

Аякс Нидерланды

1:1 (д)

1:2 (г)

2018/19

Динамо

Александр ХАЦКЕВИЧ

Аякс Нидерланды

1:3 (г)

0:0 (д)

2022/23

Динамо

Мирча ЛУЧЕСКУ

Бенфика Португалия

0:2 (д)

0:3 (г)

 

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Источник Sport.ua
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