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  4. Алекс ГРИМАЛЬДО: «Мы очень сильно начали матч с Динамо»
Лига чемпионов
24 августа 2022, 12:57 |
159
0

Алекс ГРИМАЛЬДО: «Мы очень сильно начали матч с Динамо»

Защитник «Бенфики» - о выходе в Лигу чемпионов

24 августа 2022, 12:57 |
159
0
Алекс ГРИМАЛЬДО: «Мы очень сильно начали матч с Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Гримальдо

Защитник «Бенфики» Алекс Гримальдо поделился впечатлениями от матча квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (3:0):

«Мы выполнили задачу благодаря игре с очень хорошим результатом. Мы очень сильно начали матч, и дома наши болельщики — это еще один игрок. Мощно начать — один из ключевых моментов того, чтобы открыть счет. Мы это сделали, команда показала хороший уровень. Мы должны продолжать так же.

Нашей целью был выход в Лигу чемпионов, и сейчас мы хотим пройти как можно дальше. В прошлом сезоне мы провели отличную ЛЧ, и в этом году нам нужно идти от матча к матчу».

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Источник ФК Бенфика
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