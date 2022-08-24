Алекс ГРИМАЛЬДО: «Мы очень сильно начали матч с Динамо»

Защитник «Бенфики» Алекс Гримальдо поделился впечатлениями от матча квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (3:0):

«Мы выполнили задачу благодаря игре с очень хорошим результатом. Мы очень сильно начали матч, и дома наши болельщики — это еще один игрок. Мощно начать — один из ключевых моментов того, чтобы открыть счет. Мы это сделали, команда показала хороший уровень. Мы должны продолжать так же.

Нашей целью был выход в Лигу чемпионов, и сейчас мы хотим пройти как можно дальше. В прошлом сезоне мы провели отличную ЛЧ, и в этом году нам нужно идти от матча к матчу».