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Лига чемпионов
24 августа 2022, 12:37 | Обновлено 24 августа 2022, 12:42
322
2

Бенфика – один из самых неудобных соперников Динамо в еврокубках

В 8 матчах с «орлами» киевляне потерпели 6 поражений

24 августа 2022, 12:37 | Обновлено 24 августа 2022, 12:42
322
2
Бенфика – один из самых неудобных соперников Динамо в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Крупное поражение «Динамо» от «Бенфики» (0:3) в очередной раз доказало, что португальцы являются одним самым неудобных соперников киевлян в еврокубках. В 8 матчах с «орлами» динамовцы довольствовались всего одной викторией и одной ничьей, забив лишь 1 мяч и пропустив 15.

Среди команд, с которыми бело-синие провели не менее 6 игр, худший баланс встреч «Динамо» имеет только с «Ювентусом». К слову, победа над киевлянами стала 10-й для «Бенфики» в поединках с украинскими клубами и 20-й для всех португальских команд в баталиях с нашими коллективами в Лиге (Кубке) чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые неудобные соперники «Динамо» в еврокубках (не менее 6 игр)

Клуб

Страна

И

В

Н

П

М

О

%

Ювентус

Италия

6

0

1

5

3-17

1

5,6

Бенфика

Португалия

8

1

1

6

1-15

4

16,7

Фиорентина

Италия

6

0

3

3

2-6

3

16,7

ПСЖ

Франция

6

1

1

4

5-9

4

22,2

Барселона

Испания

14

3

1

10

16-26

10

23,8

Реал

Испания

10

1

5

4

11-18

8

26,7

Порту

Португалия

8

2

2

4

10-11

8

33,3

Бавария

Германия

12

4

1

7

13-19

13

36,1

ПСВ

Нидерланды

6

2

1

3

9-7

7

38,9

Арсенал

Англия

6

2

2

2

7-6

8

44,4

 

 

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Источник Sport.ua
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veter
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