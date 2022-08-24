Бенфика – один из самых неудобных соперников Динамо в еврокубках

Крупное поражение «Динамо» от «Бенфики» (0:3) в очередной раз доказало, что португальцы являются одним самым неудобных соперников киевлян в еврокубках. В 8 матчах с «орлами» динамовцы довольствовались всего одной викторией и одной ничьей, забив лишь 1 мяч и пропустив 15.

Среди команд, с которыми бело-синие провели не менее 6 игр, худший баланс встреч «Динамо» имеет только с «Ювентусом». К слову, победа над киевлянами стала 10-й для «Бенфики» в поединках с украинскими клубами и 20-й для всех португальских команд в баталиях с нашими коллективами в Лиге (Кубке) чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые неудобные соперники «Динамо» в еврокубках (не менее 6 игр)