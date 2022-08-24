Бенфика – один из самых неудобных соперников Динамо в еврокубках
В 8 матчах с «орлами» киевляне потерпели 6 поражений
Крупное поражение «Динамо» от «Бенфики» (0:3) в очередной раз доказало, что португальцы являются одним самым неудобных соперников киевлян в еврокубках. В 8 матчах с «орлами» динамовцы довольствовались всего одной викторией и одной ничьей, забив лишь 1 мяч и пропустив 15.
Среди команд, с которыми бело-синие провели не менее 6 игр, худший баланс встреч «Динамо» имеет только с «Ювентусом». К слову, победа над киевлянами стала 10-й для «Бенфики» в поединках с украинскими клубами и 20-й для всех португальских команд в баталиях с нашими коллективами в Лиге (Кубке) чемпионов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые неудобные соперники «Динамо» в еврокубках (не менее 6 игр)
|
Клуб
|
Страна
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Ювентус
|
Италия
|
6
|
0
|
1
|
5
|
3-17
|
1
|
5,6
|
Бенфика
|
Португалия
|
8
|
1
|
1
|
6
|
1-15
|
4
|
16,7
|
Фиорентина
|
Италия
|
6
|
0
|
3
|
3
|
2-6
|
3
|
16,7
|
ПСЖ
|
Франция
|
6
|
1
|
1
|
4
|
5-9
|
4
|
22,2
|
Барселона
|
Испания
|
14
|
3
|
1
|
10
|
16-26
|
10
|
23,8
|
Реал
|
Испания
|
10
|
1
|
5
|
4
|
11-18
|
8
|
26,7
|
Порту
|
Португалия
|
8
|
2
|
2
|
4
|
10-11
|
8
|
33,3
|
Бавария
|
Германия
|
12
|
4
|
1
|
7
|
13-19
|
13
|
36,1
|
ПСВ
|
Нидерланды
|
6
|
2
|
1
|
3
|
9-7
|
7
|
38,9
|
Арсенал
|
Англия
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7-6
|
8
|
44,4
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