Виталий Буяльский провел 70-й поединок в еврокубках

Матч против «Бенфики» (0:3) стал 70-м в еврокубковой карьере 29-летнего полузащитника киевлян Виталия Буяльского. Он стал 10-м футболистом «Динамо», достигшим этого рубежа. 37 встреч Виталий отыграл в Лиге чемпионов (в том числе 20 - в основном турнире) и 33 - в Лиге Европы. 26 раз ставил Буяльского в состав Александр Хацкевич, 22 - Мирча Луческу, 18 - Сергей Ребров и 4 - Алексей Михайличенко.

Юбилейным поединок с португальцами выдался и для 26-летнего форварда бело-синих Артема Беседина, который провел 150-й официальный матч на клубном уровне. В 129 играх он защищал цвета «Динамо», в 21-й - «Металлиста». 102 раза Артем выходил на поле в чемпионатах Украины, 33 - в еврокубках, 12 - в Кубке Украины и 3 - в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев «Динамо» в еврокубках

Игрок Годы Всего ЛЧ КК ЛЕ СК 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2016 143 109 - 34 - 2. Олег ГУСЕВ 2003-2017 98 56 - 42 - 3. Денис ГАРМАШ 2010-2022 83 44 - 39 - 3. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2009-2017 80 36 - 44 - 5. Олег БЛОХИН 1972-1987 79 43 18 15 3 6. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1997-2007 73 71 - 2 - Максим ШАЦКИХ 1999-2008 73 69 - 4 - Сергей СИДОРЧУК 2013-2022 73 36 - 37 - 9. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 72 68 - 4 - 10. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2014-2022 70 37 - 33 -

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.