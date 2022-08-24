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Лига чемпионов
24 августа 2022, 12:27 | Обновлено 24 августа 2022, 12:34
123
0

Виталий Буяльский провел 70-й поединок в еврокубках

Артем Беседин отыграл 150-й официальный матч на клубном уровне

24 августа 2022, 12:27 | Обновлено 24 августа 2022, 12:34
123
0
Виталий Буяльский провел 70-й поединок в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч против «Бенфики» (0:3) стал 70-м в еврокубковой карьере 29-летнего полузащитника киевлян Виталия Буяльского. Он стал 10-м футболистом «Динамо», достигшим этого рубежа. 37 встреч Виталий отыграл в Лиге чемпионов (в том числе 20 - в основном турнире) и 33 - в Лиге Европы. 26 раз ставил Буяльского в состав Александр Хацкевич, 22 - Мирча Луческу, 18 - Сергей Ребров и 4 - Алексей Михайличенко.

Юбилейным поединок с португальцами выдался и для 26-летнего форварда бело-синих Артема Беседина, который провел 150-й официальный матч на клубном уровне. В 129 играх он защищал цвета «Динамо», в 21-й - «Металлиста». 102 раза Артем выходил на поле в чемпионатах Украины, 33 - в еврокубках, 12 - в Кубке Украины и 3 - в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев «Динамо» в еврокубках

 

Игрок

Годы

Всего

ЛЧ

КК

ЛЕ

СК

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2016

143

109

-

34

-

2.

Олег ГУСЕВ

2003-2017

98

56

-

42

-

3.

Денис ГАРМАШ

2010-2022

83

44

-

39

-

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2009-2017

80

36

-

44

-

5.

Олег БЛОХИН

1972-1987

79

43

18

15

3

6.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1997-2007

73

71

-

2

-

 

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

73

69

-

4

-

 

Сергей СИДОРЧУК

2013-2022

73

36

-

37

-

9.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

72

68

-

4

-

10.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2014-2022

70

37

-

33

-

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.

 

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Источник Sport.ua
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