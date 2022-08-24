Виталий Буяльский провел 70-й поединок в еврокубках
Артем Беседин отыграл 150-й официальный матч на клубном уровне
Матч против «Бенфики» (0:3) стал 70-м в еврокубковой карьере 29-летнего полузащитника киевлян Виталия Буяльского. Он стал 10-м футболистом «Динамо», достигшим этого рубежа. 37 встреч Виталий отыграл в Лиге чемпионов (в том числе 20 - в основном турнире) и 33 - в Лиге Европы. 26 раз ставил Буяльского в состав Александр Хацкевич, 22 - Мирча Луческу, 18 - Сергей Ребров и 4 - Алексей Михайличенко.
Юбилейным поединок с португальцами выдался и для 26-летнего форварда бело-синих Артема Беседина, который провел 150-й официальный матч на клубном уровне. В 129 играх он защищал цвета «Динамо», в 21-й - «Металлиста». 102 раза Артем выходил на поле в чемпионатах Украины, 33 - в еврокубках, 12 - в Кубке Украины и 3 - в Суперкубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев «Динамо» в еврокубках
|
|
Игрок
|
Годы
|
Всего
|
ЛЧ
|
КК
|
ЛЕ
|
СК
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2016
|
143
|
109
|
-
|
34
|
-
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2017
|
98
|
56
|
-
|
42
|
-
|
3.
|
Денис ГАРМАШ
|
2010-2022
|
83
|
44
|
-
|
39
|
-
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2009-2017
|
80
|
36
|
-
|
44
|
-
|
5.
|
Олег БЛОХИН
|
1972-1987
|
79
|
43
|
18
|
15
|
3
|
6.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1997-2007
|
73
|
71
|
-
|
2
|
-
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
73
|
69
|
-
|
4
|
-
|
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2013-2022
|
73
|
36
|
-
|
37
|
-
|
9.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
72
|
68
|
-
|
4
|
-
|
10.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2014-2022
|
70
|
37
|
-
|
33
|
-
ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.
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