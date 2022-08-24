Денис Олейник забил первый с мая 2013 года мяч в УПЛ
Голевая пауза хавбека «Ворсклы» в чемпионатах Украины составила 9 лет 89 дней
В матче с «Зарей» (1:3) 35-летний полузащитник «Ворсклы» Денис Олейник забил первый мяч в УПЛ после перерыва в 9 лет 89 дней.
Последний раз он поражал ворота соперников, будучи игроком «Днепра», 26 мая 2013 года в домашнем поединке сине-бело-голубых с «Ильичевцем» (7:0).
Более продолжительные голевые паузы в истории чемпионатов Украины имели только два игрока - Андрей Шевченко и Игорь Столовицкий.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные голевые паузы в чемпионатах Украины
|
Пауза
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Клуб
|
Дата
|
10 лет 96 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
27.05.1999
|
Динамо
|
31.08.2009
|
9 лет 262 дня
|
Игорь СТОЛОВИЦКИЙ
|
Шахтер
|
14.11.1993
|
Звезда
|
03.08.2003
|
9 лет 89 дней
|
Денис ОЛЕЙНИК
|
Днепр
|
26.05.2013
|
Ворскла
|
23.08.2022
|
9 лет 53 дня
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО
|
Днепр
|
25.06.1999
|
Днепр
|
17.08.2008
|
8 лет 241 день
|
Ярослав МАРТЫНЮК
|
Арсенал
|
10.03.2013
|
Рух
|
06.11.2021
|
8 лет 221 день
|
Александр СВИСТУНОВ
|
ЦСКА
|
25.08.1996
|
Ворскла
|
03.04.2005
|
8 лет 158 дней
|
Вадим МИЛЬКО
|
Заря
|
02.10.2011
|
Колос
|
08.03.2020
|
8 лет 91 день
|
Александр БОНДАРЕНКО
|
Торпедо
|
21.03.1992
|
Звезда
|
20.06.2000
|
8 лет 79 дней
|
Александр ШУТОВ
|
Черноморец
|
18.05.1998
|
Таврия
|
05.08.2006
|
8 лет 3 дня
|
Владислав ЗУБКОВ
|
Металлург З
|
30.03.1992
|
Металлург З
|
02.04.2000
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