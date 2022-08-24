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  4. Денис Олейник забил первый с мая 2013 года мяч в УПЛ
Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 11:16 | Обновлено 24 августа 2022, 11:17
465
0

Денис Олейник забил первый с мая 2013 года мяч в УПЛ

Голевая пауза хавбека «Ворсклы» в чемпионатах Украины составила 9 лет 89 дней

24 августа 2022, 11:16 | Обновлено 24 августа 2022, 11:17
465
0
Денис Олейник забил первый с мая 2013 года мяч в УПЛ
ФК Ворскла. Денис Олейник

В матче с «Зарей» (1:3) 35-летний полузащитник «Ворсклы» Денис Олейник забил первый мяч в УПЛ после перерыва в 9 лет 89 дней.

Последний раз он поражал ворота соперников, будучи игроком «Днепра», 26 мая 2013 года в домашнем поединке сине-бело-голубых с «Ильичевцем» (7:0).

Более продолжительные голевые паузы в истории чемпионатов Украины имели только два игрока - Андрей Шевченко и Игорь Столовицкий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые паузы в чемпионатах Украины

Пауза

Игрок

Клуб

Дата

Клуб

Дата

10 лет 96 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

27.05.1999

Динамо

31.08.2009

9 лет 262 дня

Игорь СТОЛОВИЦКИЙ

Шахтер

14.11.1993

Звезда

03.08.2003

9 лет 89 дней

Денис ОЛЕЙНИК

Днепр

26.05.2013

Ворскла

23.08.2022

9 лет 53 дня

Максим КАЛИНИЧЕНКО

Днепр

25.06.1999

Днепр

17.08.2008

8 лет 241 день

Ярослав МАРТЫНЮК

Арсенал

10.03.2013

Рух

06.11.2021

8 лет 221 день

Александр СВИСТУНОВ

ЦСКА

25.08.1996

Ворскла

03.04.2005

8 лет 158 дней

Вадим МИЛЬКО

Заря

02.10.2011

Колос

08.03.2020

8 лет 91 день

Александр БОНДАРЕНКО

Торпедо

21.03.1992

Звезда

20.06.2000

8 лет 79 дней

Александр ШУТОВ

Черноморец

18.05.1998

Таврия

05.08.2006

8 лет 3 дня

Владислав ЗУБКОВ

Металлург З

30.03.1992

Металлург З

 02.04.2000
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Источник Sport.ua
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