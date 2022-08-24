Денис Олейник забил первый с мая 2013 года мяч в УПЛ

В матче с «Зарей» (1:3) 35-летний полузащитник «Ворсклы» Денис Олейник забил первый мяч в УПЛ после перерыва в 9 лет 89 дней.

Последний раз он поражал ворота соперников, будучи игроком «Днепра», 26 мая 2013 года в домашнем поединке сине-бело-голубых с «Ильичевцем» (7:0).

Более продолжительные голевые паузы в истории чемпионатов Украины имели только два игрока - Андрей Шевченко и Игорь Столовицкий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые паузы в чемпионатах Украины