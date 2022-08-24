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  4. Роджер ШМИДТ: «Мы не дали Динамо шансов забить гол»
Лига чемпионов
24 августа 2022, 08:25 |
828
0

Роджер ШМИДТ: «Мы не дали Динамо шансов забить гол»

Главный тренер «Бенфики» прокомментировал победу над украинским клубом

24 августа 2022, 08:25 |
828
0
Роджер ШМИДТ: «Мы не дали Динамо шансов забить гол»
ФК Бенфика. Роджер Шмидт

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал победу своей команды над киевским «Динамо» (3:0) в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов:

«Я рад не только тому, что мы вышли в групповой этап Лиги чемпионов, но и тому, как мы играли. Мы были хорошей командой, мы заслужили играть в Лиге чемпионов. Мотивация игроков была высочайшей, и они достигли того, чего хотели. Это был отличный вечер для нас! Игроки показали, что они могут справиться с давлением. Квалификационные раунды никогда не бывают легкими, мы контролировали игру и очень хорошо действовали во втором тайме. Теперь мы ждем с нетерпением и большой уверенностью следующих месяцев.

Футболисты сыграны, у нас отличный дух, много энергии! Всем нравится играть друг с другом, и даже те, кто не играет, стараются поддерживать тех, кто играет. Атмосфера на стадионе была фантастической. Болельщики всегда поддерживают команду, я вижу много единства и связи между всеми. Я очень доверяю игрокам и команде, но в футболе может случиться всякое. Квалификация всегда трудна, это маленький финал в начале сезона, и мы должны побеждать в таких играх. Я рад за игроков и болельщиков, они были фантастическими, они заслуживают играть в Лиге чемпионов. Я рад за президента, на нем большая ответственность. Он много работает.

Выход в Лигу чемпионов — это не только деньги. Играть в Лиге чемпионов — это всегда что-то особенное.

Мы начали работать, и с самого начала я видел, что у игроков была большая мотивация, я видел и вижу большой профессионализм в клубе. Меня не удивило то, как работает «Бенфика». У нас была четкая идея. Мы начали побеждать в предсезонке, против хороших соперников, и переносим это на официальные матчи. «Бенфике» удается играть в техничный, тактический футбол, у нас отличные индивидуальные качества и у нас отличная команда. Нам удавалось забивать голы, создавать моменты, мы играем в атакующий футбол, но нам также удается хорошо обороняться. Мы не дали «Динамо» шансов забить. Теперь, в следующую субботу, против «Боавишты», мы должны показать что-то похожее».

Отметим, что по сумме двух встреч между «Бенфикой» и «Динамо» (2:0, 3:0) португальский клуб вышел в групповой этап лиги чемпионов, а киевский клуб продолжит борьбу в Лиги Европы.

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Источник ФК Бенфика
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