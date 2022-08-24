Украина. Премьер лига24 августа 2022, 05:00 | Обновлено 24 августа 2022, 05:17
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Малиновский вошел в символическую сборную тура Серии A по версии SofaScore
Украинский хавбек в игре с «Миланом» отличился первым для себя голом в сезоне
24 августа 2022, 05:00 | Обновлено 24 августа 2022, 05:17
156
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Украинский полузащитник Руслан Малиновский вошел в символическую сборную 2-го тура Серии A по версии SofaScore.
В матче 2-го тура Серии A «Аталанта» дома отобрала очки у «Милана» (1:1). Украинский хавбек Руслан Малиновский отличился первым для себя голом в сезоне. Полузащитник получил оценку 7.9.
Символическая сборная 2-го тура Серии A по версии SofaScore
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