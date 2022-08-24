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Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 05:00 | Обновлено 24 августа 2022, 05:17
156
0

Малиновский вошел в символическую сборную тура Серии A по версии SofaScore

Украинский хавбек в игре с «Миланом» отличился первым для себя голом в сезоне

24 августа 2022, 05:00 | Обновлено 24 августа 2022, 05:17
156
0
Малиновский вошел в символическую сборную тура Серии A по версии SofaScore
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вошел в символическую сборную 2-го тура Серии A по версии SofaScore.

В матче 2-го тура Серии A «Аталанта» дома отобрала очки у «Милана» (1:1). Украинский хавбек Руслан Малиновский отличился первым для себя голом в сезоне. Полузащитник получил оценку 7.9.

Символическая сборная 2-го тура Серии A по версии SofaScore

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Милан Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Аталанта - Милан символическая сборная SofaScore
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Источник Sport.ua
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