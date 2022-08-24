Малиновский вошел в символическую сборную тура Серии A по версии SofaScore

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вошел в символическую сборную 2-го тура Серии A по версии SofaScore.

В матче 2-го тура Серии A «Аталанта» дома отобрала очки у «Милана» (1:1). Украинский хавбек Руслан Малиновский отличился первым для себя голом в сезоне. Полузащитник получил оценку 7.9.

Символическая сборная 2-го тура Серии A по версии SofaScore