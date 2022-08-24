ОТАМЕНДИ: «Мы хорошо начали матч с Динамо. Была мощь и победный напор»

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди прокомментировал ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Динамо (3:0), в котором он забил первый гол:

«Думаю, мы хорошо начали матч. Проявили мощь и победный напор. Мы достаточно сильны и должны работать, чтобы двигаться в верном направлении.

Лига чемпионов - это прекрасный турнир. Мы готовились к нему и теперь встретимся с сильными командами. Самое главное - поддерживать победный настрой. Победы дают уверенность перед последующими матчами».

ГОЛ! 1:0. Николас Отаменди, 27 мин.