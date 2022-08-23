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  4. ВИДЕО. Тотальная доминация. Отаменди воплотил в гол большой перевес Бенфики
Лига чемпионов
23 августа 2022, 22:34 | Обновлено 23 августа 2022, 22:53
1671
1

ВИДЕО. Тотальная доминация. Отаменди воплотил в гол большой перевес Бенфики

У «Динамо» ничего не получается в первом тайме матча Q4 Лиги чемпионов

23 августа 2022, 22:34 | Обновлено 23 августа 2022, 22:53
1671
1
ВИДЕО. Тотальная доминация. Отаменди воплотил в гол большой перевес Бенфики
MEGOGO

Во вторник, 23 августа, проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют португальская «Бенфика» и киевское «Динамо».

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Матч проходит в Лиссабоне на поле «Эштадиу да Луш», начало – в 22:00 по киевскому времени. Первая игра неделей ранее завершился в пользу «Бенфики» (2:0).

Николас Отаменди не простил Динамо и точно пробил головой (27 мин). После розыгрыша углового Давид Нерес с правого фланга атаки подал на дальнюю штангу, откуда Отаменди отправил мяч в ворота киевлян.

ГОЛ! 1:0. Николас Отаменди, 27 мин.

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Динамо Киев Бенфика Лига чемпионов Бенфика - Динамо Николас Отаменди
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Источник Sport.ua
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Бенфіка грає проти аматорів... просто отара а не клуб... 
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