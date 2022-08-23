ВИДЕО. Тотальная доминация. Отаменди воплотил в гол большой перевес Бенфики
У «Динамо» ничего не получается в первом тайме матча Q4 Лиги чемпионов
Во вторник, 23 августа, проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют португальская «Бенфика» и киевское «Динамо».
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Матч проходит в Лиссабоне на поле «Эштадиу да Луш», начало – в 22:00 по киевскому времени. Первая игра неделей ранее завершился в пользу «Бенфики» (2:0).
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Николас Отаменди не простил Динамо и точно пробил головой (27 мин). После розыгрыша углового Давид Нерес с правого фланга атаки подал на дальнюю штангу, откуда Отаменди отправил мяч в ворота киевлян.
ГОЛ! 1:0. Николас Отаменди, 27 мин.
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