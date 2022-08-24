Александр Яцык дебютировал за первую команду Динамо в матче ЛЧ

19-летний центральный полузащитник Александр Яцык дебютировал за первую команду киевского «Динамо».

Премьерным для хавбека стал второй матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23, в котором «Динамо» встречалось с «Бенфикой». Мирча Луческу выпустил недавнего капитана юношеской команды бело-синих в компенсированное время поединка в Лиссабоне – Яцык заменил Виталия Буяльского.

Ранее Александр не раз привлекался к работе с первой командой киевлян и выходил на поле в ее составе в товарищеских матчах. В прошлом сезоне Яцык выступал в составе Динамо U-19, с которым дошел до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, забив 2 мяча в 8 матчах турнира. Также на счету полузащитника – 4 гола в 18 матчах прошлого сезона юношеского первенства Украины U-19.