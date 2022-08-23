Кравченко вошел в пятерку самых возрастных полевых игроков в истории УПЛ

Самый старший футболист УПЛ-2022/23 Сергей Кравченко матч против «Вереса» (0:1) провел в 39 лет 121 день. Он стал восьмым футболистом, достигшим такого рубежа в чемпионатах Украины. Причем среди полевых игроков в более «почтенном» возрасте выходили на поле только Владислав Гельзин, Иван Шарий, Игорь Бискуп и Олег Федюков.

К слову, поединок с с ровенчанами оказался для Кравченко ко всему прочему юбилейным - 60-м в УПЛ в качестве капитана.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки в истории чемпионатов Украины

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 42 года 255 дней Владислав ГЕЛЬЗИН Олимпик 08.05.2016 Сталь Дз (д) 0:2 41 год 317 дней Игорь ШУХОВЦЕВ Металлист 26.05.2013 Карпаты (д) 1:1 41 год 259 дней Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 18.09.2016 Заря (д) 0:1 41 год 175 дней Иван ШАРИЙ Ворскла 18.05.1999 Николаев (д) 2:1 40 лет 303 дня Игорь БИСКУП Нива Т 10.06.2001 Сталь А (г) 0:1 39 лет 297 дней Олег ФЕДЮКОВ Волынь 09.11.2003 Оболонь (д) 1:1 39 лет 133 дня Александр ГОРЯИНОВ Металлист 09.11.2014 Ильичевец (г) 3:1 39 лет 121 день Сергей КРАВЧЕНКО Черноморец 23.08.2022 Верес (д) 0:1 38 лет 326 дней Александр ЧИЖЕВСКИЙ Закарпатье 18.04.2010 Шахтер (г) 0:1 38 лет 306 дней Виталий РЕВА Арсенал 21.09.2013 Говерла (г) 0:2

* на день последнего матча.