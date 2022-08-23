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  4. Кравченко вошел в пятерку самых возрастных полевых игроков в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 23:39 | Обновлено 23 августа 2022, 23:45
635
0

Кравченко вошел в пятерку самых возрастных полевых игроков в истории УПЛ

Матч против «Вересая» капитан «Черноморца» провел в 39 лет 121 день

23 августа 2022, 23:39 | Обновлено 23 августа 2022, 23:45
635
0
Кравченко вошел в пятерку самых возрастных полевых игроков в истории УПЛ
ФК Черноморец. Сергей Кравченко

Самый старший футболист УПЛ-2022/23 Сергей Кравченко матч против «Вереса» (0:1) провел в 39 лет 121 день. Он стал восьмым футболистом, достигшим такого рубежа в чемпионатах Украины. Причем среди полевых игроков в более «почтенном» возрасте выходили на поле только Владислав Гельзин, Иван Шарий, Игорь Бискуп и Олег Федюков.

К слову, поединок с с ровенчанами оказался для Кравченко ко всему прочему юбилейным - 60-м в УПЛ в качестве капитана.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки в истории чемпионатов Украины

Возраст* 

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

42 года 255 дней

Владислав ГЕЛЬЗИН

Олимпик

08.05.2016

Сталь Дз (д)

0:2

41 год 317 дней

Игорь ШУХОВЦЕВ

Металлист

26.05.2013

Карпаты (д)

1:1

41 год 259 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

18.09.2016

Заря (д)

0:1

41 год 175 дней

Иван ШАРИЙ

Ворскла

18.05.1999

Николаев (д)

2:1

40 лет 303 дня

Игорь БИСКУП

Нива Т

10.06.2001

Сталь А (г)

0:1

39 лет 297 дней

Олег ФЕДЮКОВ

Волынь

09.11.2003

Оболонь (д)

1:1

39 лет 133 дня

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист

09.11.2014

Ильичевец (г)

3:1

39 лет 121 день

Сергей КРАВЧЕНКО

Черноморец

23.08.2022

Верес (д)

0:1

38 лет 326 дней

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Закарпатье

18.04.2010

Шахтер (г)

0:1

38 лет 306 дней

Виталий РЕВА

Арсенал

21.09.2013

Говерла (г)

0:2

 

* на день последнего матча.

 

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Источник Sport.ua
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