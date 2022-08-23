Кравченко вошел в пятерку самых возрастных полевых игроков в истории УПЛ
Матч против «Вересая» капитан «Черноморца» провел в 39 лет 121 день
Самый старший футболист УПЛ-2022/23 Сергей Кравченко матч против «Вереса» (0:1) провел в 39 лет 121 день. Он стал восьмым футболистом, достигшим такого рубежа в чемпионатах Украины. Причем среди полевых игроков в более «почтенном» возрасте выходили на поле только Владислав Гельзин, Иван Шарий, Игорь Бискуп и Олег Федюков.
К слову, поединок с с ровенчанами оказался для Кравченко ко всему прочему юбилейным - 60-м в УПЛ в качестве капитана.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные игроки в истории чемпионатов Украины
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
42 года 255 дней
|
Владислав ГЕЛЬЗИН
|
Олимпик
|
08.05.2016
|
Сталь Дз (д)
|
0:2
|
41 год 317 дней
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Металлист
|
26.05.2013
|
Карпаты (д)
|
1:1
|
41 год 259 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
18.09.2016
|
Заря (д)
|
0:1
|
41 год 175 дней
|
Иван ШАРИЙ
|
Ворскла
|
18.05.1999
|
Николаев (д)
|
2:1
|
40 лет 303 дня
|
Игорь БИСКУП
|
Нива Т
|
10.06.2001
|
Сталь А (г)
|
0:1
|
39 лет 297 дней
|
Олег ФЕДЮКОВ
|
Волынь
|
09.11.2003
|
Оболонь (д)
|
1:1
|
39 лет 133 дня
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист
|
09.11.2014
|
Ильичевец (г)
|
3:1
|
39 лет 121 день
|
Сергей КРАВЧЕНКО
|
Черноморец
|
23.08.2022
|
Верес (д)
|
0:1
|
38 лет 326 дней
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
Закарпатье
|
18.04.2010
|
Шахтер (г)
|
0:1
|
38 лет 306 дней
|
Виталий РЕВА
|
Арсенал
|
21.09.2013
|
Говерла (г)
|
0:2
* на день последнего матча.
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