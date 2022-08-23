Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Металлист
Поединок состоится во Львове
В среду, 24 августа, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» сыграет против харьковского «Металлиста».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
«Рух» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Рух» является одной из команд, которая отказывается присоединиться к общему телепулу канала Setanta Sports. Таким образом встречу на стадионе «Украина покажет канал львовского клуба на Youtube RuhTV.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Металлист».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уже в первом тайме «Бенфика» довела перевес над «Динамо» до разгромного
Руслан заинтересован в переходе в «Тоттенхэм»