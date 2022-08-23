В среду, 24 августа, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» сыграет против харьковского «Металлиста».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Рух» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Рух» является одной из команд, которая отказывается присоединиться к общему телепулу канала Setanta Sports. Таким образом встречу на стадионе «Украина покажет канал львовского клуба на Youtube RuhTV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Металлист».