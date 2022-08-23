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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 23:30 |
278
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Металлист

Поединок состоится во Львове

23 августа 2022, 23:30 |
278
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Металлист
ФК Рух

В среду, 24 августа, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» сыграет против харьковского «Металлиста».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Рух» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Рух» является одной из команд, которая отказывается присоединиться к общему телепулу канала Setanta Sports. Таким образом встречу на стадионе «Украина покажет канал львовского клуба на Youtube RuhTV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Металлист».

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Источник Sport.ua
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Rolan Stkomarovskiy
А навіщо це дивитися?
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