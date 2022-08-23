КАЗЕМИРО: «Хочу выиграть АПЛ с Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о целях, которых хочет достичь в своем новом клубе:

«Я хочу выиграть английскую Премьер-лигу. Сейчас я переживаю один из лучших периодов карьеры. Чувствую себя замечательно и нахожусь в прекрасной форме. Мне кажется, я принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед» в идеальный момент».