Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАЗЕМИРО: «Хочу выиграть АПЛ с Манчестер Юнайтед»
Англия
23 августа 2022, 23:42 |
160
0

КАЗЕМИРО: «Хочу выиграть АПЛ с Манчестер Юнайтед»

Бразильский хавбек рассказал о своих амбициях

23 августа 2022, 23:42 |
160
0
КАЗЕМИРО: «Хочу выиграть АПЛ с Манчестер Юнайтед»
ФК Манчестер Юнайтед

Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о целях, которых хочет достичь в своем новом клубе:

«Я хочу выиграть английскую Премьер-лигу. Сейчас я переживаю один из лучших периодов карьеры. Чувствую себя замечательно и нахожусь в прекрасной форме. Мне кажется, я принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед» в идеальный момент».

По теме:
Самир Насри пригласил Роналду в Марсель
Болельщик Ливерпуля: «Я бы сделал все, чтобы эта троица за нас не играла»
ВИДЕО. Реакция Клоппа и Тен Хага на победу МЮ
Каземиро Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
Бокс | 23 августа 2022, 09:16 0
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»

Александр Красюк опроверг слухи о гонораре Александра

ВИДЕО. Усик в американской форме. Легендарный фэйл ру-комментаторов
Бокс | 23 августа 2022, 04:20 5
ВИДЕО. Усик в американской форме. Легендарный фэйл ру-комментаторов
ВИДЕО. Усик в американской форме. Легендарный фэйл ру-комментаторов

Сложно поверить, что можно было наговорить такой чуши

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо
Футбол | 23.08.2022, 10:00
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо
ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ, ничего не меняется. Понимаете, о чем я»
Футбол | 23.08.2022, 21:19
ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ, ничего не меняется. Понимаете, о чем я»
ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ, ничего не меняется. Понимаете, о чем я»
Сетанта: Заря нарушила условия телепула, канал обратился в УПЛ
Футбол | 23.08.2022, 15:45
Сетанта: Заря нарушила условия телепула, канал обратился в УПЛ
Сетанта: Заря нарушила условия телепула, канал обратился в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вот так и посчитал. Американский судья ответил, почему отдал победу Джошуа
Вот так и посчитал. Американский судья ответил, почему отдал победу Джошуа
22.08.2022, 06:23 19
Бокс
Сухой старт на Олимпийском. Шахтер и Металлист 1925 сыграли вничью
Сухой старт на Олимпийском. Шахтер и Металлист 1925 сыграли вничью
23.08.2022, 14:57 81
Футбол
Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
23.08.2022, 11:38 2
Футбол
Промоутер Фьюри: «Тайсон чувствует, что остановит Усика»
Промоутер Фьюри: «Тайсон чувствует, что остановит Усика»
22.08.2022, 13:17 16
Бокс
Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
22.08.2022, 11:40 18
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»
23.08.2022, 01:30 4
Бокс
ВИДЕО. Известно, что Джошуа сказал Усику после проигранного боя
ВИДЕО. Известно, что Джошуа сказал Усику после проигранного боя
23.08.2022, 05:22 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил бразильского новичка на сезон УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил бразильского новичка на сезон УПЛ
22.08.2022, 21:00 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности