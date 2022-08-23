Англия23 августа 2022, 23:42 |
160
0
КАЗЕМИРО: «Хочу выиграть АПЛ с Манчестер Юнайтед»
Бразильский хавбек рассказал о своих амбициях
23 августа 2022, 23:42 |
160
0
Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о целях, которых хочет достичь в своем новом клубе:
«Я хочу выиграть английскую Премьер-лигу. Сейчас я переживаю один из лучших периодов карьеры. Чувствую себя замечательно и нахожусь в прекрасной форме. Мне кажется, я принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед» в идеальный момент».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 23 августа 2022, 09:16 0
Александр Красюк опроверг слухи о гонораре Александра
Бокс | 23 августа 2022, 04:20 5
Сложно поверить, что можно было наговорить такой чуши
Футбол | 23.08.2022, 10:00
Футбол | 23.08.2022, 21:19
Футбол | 23.08.2022, 15:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.08.2022, 06:23 19
23.08.2022, 14:57 81
23.08.2022, 11:38 2
22.08.2022, 13:17 16
22.08.2022, 11:40 18
23.08.2022, 01:30 4
23.08.2022, 05:22 1
22.08.2022, 21:00 7