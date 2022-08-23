Йовичевич на почин довольствовался лишь ничьей

Игор Йовичевич стал 13-м наставником «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 7-м из дальнего зарубежья. В отличие от своих предшественников из-за «бугра» хорват не сумел в первом матче отпраздновать викторию, довольствовавшись лишь ничьей.

К слову, с мировой, помимо Йовичевича, дебютировали у руля оранжево-черных лишь три тренера - Валерий Яремченко, Владимир Сальков и Виктор Прокопенко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи тренеров «Шахтера» в чемпионатах Украины