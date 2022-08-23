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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 23:18 | Обновлено 23 августа 2022, 23:24
172
1

Йовичевич на почин довольствовался лишь ничьей

Хорват стал первым иностранцем, не сумевшим отпраздновать викторию в первом матче

23 августа 2022, 23:18 | Обновлено 23 августа 2022, 23:24
172
1
Йовичевич на почин довольствовался лишь ничьей
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Игор Йовичевич стал 13-м наставником «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 7-м из дальнего зарубежья. В отличие от своих предшественников из-за «бугра» хорват не сумел в первом матче отпраздновать викторию, довольствовавшись лишь ничьей.

К слову, с мировой, помимо Йовичевича, дебютировали у руля оранжево-черных лишь три тренера -  Валерий Яремченко, Владимир Сальков и Виктор Прокопенко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи тренеров «Шахтера» в чемпионатах Украины

Дата

Тренер

Страна

Соперник

Счет

07.03.1992

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Украина

Металлург З (г)

1:1

04.03.1995

Владимир САЛЬКОВ

Россия

Днепр (д)

1:1

10.09.1995

Валерий РУДАКОВ

Украина

Кривбасс (д)

4:0

03.04.1999

Анатолий БЫШОВЕЦ

Россия

Металлург З (д)

2:1

16.10.1999

Алексей ДРОЗДЕНКО

Украина

Металлист (д)

3:1

29.11.1999

Виктор ПРОКОПЕНКО

Украина

Динамо (д)

0:0

16.03.2002

Невио СКАЛА

Италия

Ворскла (д)

4:0

12.07.2003

Бернд ШУСТЕР

Германия

Металлург З (г)

3:0

22.05.2004

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

Карпаты (д)

5:0

22.07.2016

Паулу ФОНСЕКА

Португалия

Звезда (д)

4:1

31.07.2019

Луиш КАШТРУ

Португалия

Александрия (г)

3:1

24.07.2021

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Италия

Ингулец (д)

2:1

23.08.2022

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Хорватия

Металлист 1925 (д)

0:0
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Источник Sport.ua
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Barsa_che
Таких слабких тренерів, в Україні ще не було.
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