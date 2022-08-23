Тренер Колоса: «Рад, что ребята проявили характер»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал матч первого тура УПЛ против «Кривбасса» (победа 1:0):

«Во-первых, хочется поблагодарить наших ВСУ за то, что матч состоялся, и вообще за возможность проводить чемпионат.

Что касается матча, то, конечно, пересказывать не буду. Скажу одно: стартовые туры более характерны, а не мастерские. Футболисты не имели игровой практики в официальных матчах.

Большое количество брака, большое количество ошибок с обеих сторон. Много столкновений, единоборств. Потому и такая нервная игра получилась. Я рад, что мои ребята проявили характер и сумели забить победный гол. Был боевой матч».