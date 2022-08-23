Роман ГРИГОРЧУК: «Абсолютно недовольны результатом и игрой»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение 0:1 от «Вереса» в первом туре УПЛ:

– Трудно комментировать. Вернее, это нужно было бы очень долго комментировать, потому что мы допустили огромное количество различных ошибок. Мы играли вообще не в том стиле, в котором хотелось. Но поздравляем соперника с победой. Мы совершенно недовольны результатом и своей игрой.

– Замены, которые вы провели после перерыва, усилили игру?

– Стало все более похоже на то, чего мы хотим. Стало больше правильного движения. Такого, как следует при комбинационном футболе. Но мы хотим играть намного-намного лучше.

– Сейв Непогодова в конце первого тайма и отраженный пенальти могли стать тем вдохновившим команду фактором?

– Как правило, это так бывает. Честно говоря, в душе я на это рассчитывал. Мы немного улучшили игру, но все равно у нас не было остроты, большого количества моментов. Наше поражение сегодня абсолютно закономерно.

– Следующая игра уже через 5 дней. Вы сможете найти нужные слова для команды?

– Мы сделаем все возможное. Не должны опускать руки, нужно быть уверенными в себе. Понимаем, что у нас, скажем так, неукомплектованная команда. Даже поэтому сегодня рисковали, ставя в состав того же Фили, мы понимаем, что он не подготовлен. Но мы имели право на такой риск. Хочется, чтобы мы каждый день становились лучше и именно на это будет направлена ​​наша работа и анализ этого матча.