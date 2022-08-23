Самир Насри пригласил Роналду в Марсель

Экс-полузащитник «Марселя» Самир Насри пригласил форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в свой бывший клуб:

«У меня есть решение для Криштиану! Он может расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед», а «Марсель» даст ему возможность играть в Лиге чемпионов!

Атакующая связка Криштиану Роналду – Алексис Санчес... Мне нравится! Выглядит интересно».

Ранее сообщалось о том, что после подписания Каземиро Роналду решил остаться в «Манчестер Юнайтед».