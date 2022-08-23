Франция23 августа 2022, 22:07 |
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Самир Насри пригласил Роналду в Марсель
Форвард «Манчестер Юнайтед» хочет играть в Лиге чемпионов
23 августа 2022, 22:07 |
648
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Экс-полузащитник «Марселя» Самир Насри пригласил форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в свой бывший клуб:
«У меня есть решение для Криштиану! Он может расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед», а «Марсель» даст ему возможность играть в Лиге чемпионов!
Атакующая связка Криштиану Роналду – Алексис Санчес... Мне нравится! Выглядит интересно».
Ранее сообщалось о том, что после подписания Каземиро Роналду решил остаться в «Манчестер Юнайтед».
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