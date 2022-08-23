Бенфика – Динамо. Вивчаренко и Шепелев выйдут в основе
Стали известны стартовые составы
Сегодня, 23 августа «Динамо» Киев в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Бенфикой» (первый матч – 0:2). Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Бенфика»: Влаходимос – Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо – Фернандес, Флорентино – Нерес, Жоау Мариу, Рафа Силва – Рамуш
«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Сирота, Забарный, Кендзера – Шапаренко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Караваев - Беседин
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