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Лига чемпионов
23 августа 2022, 20:59 | Обновлено 23 августа 2022, 21:17
3793
0

Бенфика – Динамо. Вивчаренко и Шепелев выйдут в основе

Стали известны стартовые составы

23 августа 2022, 20:59 | Обновлено 23 августа 2022, 21:17
3793
0
Бенфика – Динамо. Вивчаренко и Шепелев выйдут в основе
ФК Бенфика

Сегодня, 23 августа «Динамо» Киев в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Бенфикой» (первый матч – 0:2). Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Бенфика»: Влаходимос – Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо – Фернандес, Флорентино – Нерес, Жоау Мариу, Рафа Силва – Рамуш

«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Сирота, Забарный, Кендзера – Шапаренко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Караваев - Беседин

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Бенфика Динамо Киев Бенфика - Динамо Лига чемпионов стартовые составы Константин Вивчаренко Владимир Шепелев
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Источник УЕФА
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