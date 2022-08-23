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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 20:46 | Обновлено 23 августа 2022, 20:51
126
0

КРИВЕНЦОВ: «В День Харькова попросили сыграть душой и сердцем для жителей»

Наставник «Металлиста 1925» прокомментивал матч 1-го тура УПЛ с «Шахтером»

23 августа 2022, 20:46 | Обновлено 23 августа 2022, 20:51
126
0
КРИВЕНЦОВ: «В День Харькова попросили сыграть душой и сердцем для жителей»
shakhtar.com. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов на пресс-конференции после матча 1-го тура УПЛ с «Шахтером» (0:0) ответил на вопросы журналистов:

– Добрый день. Во-первых, хочу выразить слова благодарности Вооруженным силам Украины, которые защищают и оберегают нас, во-вторых, хочу поздравить всех болельщиков с тем, что чемпионат начался и теперь у каждого человека есть возможность болеть за свою любимую команду. Что касается игры, то начать чемпионат в такое время – это смелость. Считаю, что матч-открытие удался, игра была интересной. «Шахтер» больше владел территориальным преимуществом, но если посмотреть на голевые моменты, то, думаю, у нас их было больше, так что ничья – закономерный результат.

– Страна отмечает День Государственного Флага, но также сегодня День Харькова. Это было дополнительной мотивацией для вашей команды?

– Конечно! Мы поздравили ребят и попросили сыграть душой и сердцем именно для наших болельщиков – жителей города.

– В прошлом сезоне вы уступили «Шахтеру», а сегодня закончили матч ничьей. Можете рассказать о манере игры «Шахтера»?

– Я готов ответить только за свою команду. И могу рассказать, что у нас получилось, а что – нет.

– Какая задача на этот сезон у вашей команды?

– Задача – выступить не хуже, чем в прошлом году.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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