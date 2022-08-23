Валерий КРИВЕНЦОВ: «Матч-открытие УПЛ удался. Благодарим ВСУ»

Наставник «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов оценил матч-открытие нового сезона УПЛ против «Шахтера». Команды сыграли вничью 0:0.

- Во-первых, хочу сказать слова благодарности Вооруженным Силам Украины, которые оберегают и защищают нас. Во-вторых, хочу поздравить болельщиков с тем, что начался чемпионат и теперь есть возможность у каждого человека болеть за свою любимую команду. Что касается игры, в такое время начать чемпионат – это большая смелость. Считаю, что матч-открытие удался. Игра была интересная. «Шахтер» больше владел территориальным преимуществом, но если посмотреть на голевые моменты, то думаю, что у нас их было больше. Поэтому ничья – это закономерный результат.

– Сегодня в Украине праздник – День флага, но еще сегодня День Харькова. Было ли это для «Металлиста 1925» дополнительной мотивацией?

– Конечно, было. Мы ребят поздравили и попросили их сыграть эту игру душой и сердцем именно для своих болельщиков, жителей нашего города. Поэтому да, это было мотивацией.

– «Шахтер» для вас не чужая команда, что можете сказать об их игре? Можете сравнить, как они играли против «Металлиста 1925» в прошлом сезоне и сегодня?

– Если вы спросите за мою команду, то я смогу вам ответить. Что нам удалось, а что – нет.

– Какая задача стоит перед командой на этот сезон?

– Выступить не хуже, чем в прошлом сезоне.