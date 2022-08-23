Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм не готов платить за Малиновского. Клубу важен возраст игрока
Англия
23 августа 2022, 14:40 |
775
0

Тоттенхэм не готов платить за Малиновского. Клубу важен возраст игрока

Лондонцы не переплачивают за возрастных игроков

23 августа 2022, 14:40 |
775
0
Тоттенхэм не готов платить за Малиновского. Клубу важен возраст игрока
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Sky Sports, «Тоттенхэм» действительно заинтересован в подписании полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.

Однако лондонский клуб не готов платить большие деньги за игрока, чей контракт завершается через год. Кроме того, у «Тоттенхэма» есть своя трансферная политика - не переплачивать за футболистов, которым около или больше 30-ти лет.

И не давать таким игрокам долгосрочные контракты.

Поэтому вероятность перехода 29-летнего Малиновского снижается, если «Аталанта» не пойдет на уступки.

Сам Малиновский хочет попробовать свои силы в АПЛ и готов перейти в «Тоттенхэм».

По теме:
Челси готов заплатить 60 миллионов фунтов за 21-летнего игрока Эвертона
Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
Малиновский не хочет в Марсель. Он предпочитает АПЛ и Тоттенхэм
Руслан Малиновский Аталанта Тоттенхэм
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скатертью дорога. Бех вошла в состав сборной Московской области по биатлону
Биатлон | 23 августа 2022, 08:54 3
Скатертью дорога. Бех вошла в состав сборной Московской области по биатлону
Скатертью дорога. Бех вошла в состав сборной Московской области по биатлону

Уже бывшая натурализованная украинка поставила крест на своей международной карьере

Шахтер – Металлист 1925. Стартовые составы на первый матч сезона УПЛ
Футбол | 23 августа 2022, 12:35 1
Шахтер – Металлист 1925. Стартовые составы на первый матч сезона УПЛ
Шахтер – Металлист 1925. Стартовые составы на первый матч сезона УПЛ

«Шахтер» начнет все-таки с бразильцем в составе

Начался прием ставок: Фьюри – явный фаворит боя с Усиком
Бокс | 22.08.2022, 16:19
Начался прием ставок: Фьюри – явный фаворит боя с Усиком
Начался прием ставок: Фьюри – явный фаворит боя с Усиком
ВИДЕО. Усик в американской форме. Легендарный фэйл ру-комментаторов
Бокс | 23.08.2022, 04:20
ВИДЕО. Усик в американской форме. Легендарный фэйл ру-комментаторов
ВИДЕО. Усик в американской форме. Легендарный фэйл ру-комментаторов
ВИДЕО. Известно, что Джошуа сказал Усику после проигранного боя
Бокс | 23.08.2022, 05:22
ВИДЕО. Известно, что Джошуа сказал Усику после проигранного боя
ВИДЕО. Известно, что Джошуа сказал Усику после проигранного боя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
21.08.2022, 09:29
Бокс
«Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо
«Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо
21.08.2022, 10:12 21
Футбол
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
21.08.2022, 11:57 2
Бокс
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
21.08.2022, 20:00 10
Бокс
Названы дата и место поединка Усика с Фьюри. Это ночь перед финалом ЧМ!
Названы дата и место поединка Усика с Фьюри. Это ночь перед финалом ЧМ!
22.08.2022, 09:00 38
Бокс
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
22.08.2022, 19:00 1
Футбол
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
21.08.2022, 22:20 1
Футбол
ВИДЕО. Артета снова похвалил Зинченко
ВИДЕО. Артета снова похвалил Зинченко
21.08.2022, 17:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности