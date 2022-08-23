Тоттенхэм не готов платить за Малиновского. Клубу важен возраст игрока
Лондонцы не переплачивают за возрастных игроков
По информации Sky Sports, «Тоттенхэм» действительно заинтересован в подписании полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.
Однако лондонский клуб не готов платить большие деньги за игрока, чей контракт завершается через год. Кроме того, у «Тоттенхэма» есть своя трансферная политика - не переплачивать за футболистов, которым около или больше 30-ти лет.
И не давать таким игрокам долгосрочные контракты.
Поэтому вероятность перехода 29-летнего Малиновского снижается, если «Аталанта» не пойдет на уступки.
Сам Малиновский хочет попробовать свои силы в АПЛ и готов перейти в «Тоттенхэм».
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