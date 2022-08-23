Заря – Ворскла. Стартовые составы на матч еврокубковых неудачников
Луганская и полтавская команды стартуют в УПЛ
В 15:00 по Киеву стартует матч 1-го тура сезона УПЛ 2022/23 между луганской «Зарей» и полтавской «Ворсклой». Тренеры определили стартовые составы на матч.
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Заря: Мацапура, Данченко, Имереков, Батагов, Смиян, Назарина, Чурко, Булеца, Кристиан, Кабаев, Безбородько
В запасе: Сапутин, Жилкин, Кисиль, Бражко, Мишнев, Хлань, Нагнойный, Алибеков, Русин, Вантух, Снурницын, Алефиренко
Ворскла: Резник, Фелипе, Челядин, Чеснаков, Бацула, Скляр, Тотре, Ардит, Олейник, Степанюк, Марлисон
В запасе: Исенко, Яворский, Павлюк, Мельничук, Крупский, Зайков, Козыренко, Черниш, Кулаковский, Кравчук, Сулейманов
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
⬛️⬜️ Стартовий склад нашої команди:#football #fczorya #zorya #zoryaluhansk #фкзоря #зорялуганськ #фкзаря #зарялуганск pic.twitter.com/FNhcyBYhOR— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 23, 2022
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