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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 14:30 | Обновлено 23 августа 2022, 14:38
155
0

Заря – Ворскла. Стартовые составы на матч еврокубковых неудачников

Луганская и полтавская команды стартуют в УПЛ

23 августа 2022, 14:30 | Обновлено 23 августа 2022, 14:38
155
0
Заря – Ворскла. Стартовые составы на матч еврокубковых неудачников
ФК Заря

В 15:00 по Киеву стартует матч 1-го тура сезона УПЛ 2022/23 между луганской «Зарей» и полтавской «Ворсклой». Тренеры определили стартовые составы на матч.

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Заря: Мацапура, Данченко, Имереков, Батагов, Смиян, Назарина, Чурко, Булеца, Кристиан, Кабаев, Безбородько

В запасе: Сапутин, Жилкин, Кисиль, Бражко, Мишнев, Хлань, Нагнойный, Алибеков, Русин, Вантух, Снурницын, Алефиренко

Ворскла: Резник, Фелипе, Челядин, Чеснаков, Бацула, Скляр, Тотре, Ардит, Олейник, Степанюк, Марлисон

В запасе: Исенко, Яворский, Павлюк, Мельничук, Крупский, Зайков, Козыренко, Черниш, Кулаковский, Кравчук, Сулейманов

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