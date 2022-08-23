Шахтер – Металлист 1925. Стартовые составы на первый матч сезона УПЛ
«Шахтер» начнет все-таки с бразильцем в составе
В 13:00 по Киеву стартует первый матч сезона УПЛ 2022/23 между «Шахтером» и «Металлистом 1925». Тренеры определили стартовые составы на матч.
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Шахтер: Трубин, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Тейлор, Степаненко, Судаков, Джурасек, Мудрик, Петряк, Сикан
В запасе: Шевченко, Пятов, Бондар, Тотовицкий, Козик, Кулаков, Топалов, Бондаренко, Конопля, Очеретько, Фарина, Корниенко
Металлист 1925: Мозиль, Шершень, Безуглый, Курило, Рудавский, Мартынюк, Русин, Габелок, Кравченко, Ременюк, Зубков
В запасе: Сидоренко, Потимков, Ткачук, Коваленко, Бичек, Дмитренко, Вендел, Дудик, Пономарь.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка
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