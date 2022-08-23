Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «8 команд будут бороться за выживание в УПЛ»

Экс-защитник сборной Украины Александр Чижевский поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата украинской Премьер-лиги.

«Я думаю, что в этом году чемпионом будет «Динамо» Киев.

Кто вылетит? Трудно сказать, потому что там команд 8 будет бороться между собой за выживание. Тут сложно выделить явного аутсайдера», - сказал Чижевский.

Новый сезон чемпионата Украины по футболу стартует сегодня, 23 августа.