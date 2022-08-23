Украина. Премьер лига23 августа 2022, 11:58 | Обновлено 23 августа 2022, 12:09
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Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «8 команд будут бороться за выживание в УПЛ»
Специалист – о предстоящем чемпионате Украины
23 августа 2022, 11:58 | Обновлено 23 августа 2022, 12:09
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Экс-защитник сборной Украины Александр Чижевский поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата украинской Премьер-лиги.
«Я думаю, что в этом году чемпионом будет «Динамо» Киев.
Кто вылетит? Трудно сказать, потому что там команд 8 будет бороться между собой за выживание. Тут сложно выделить явного аутсайдера», - сказал Чижевский.
Новый сезон чемпионата Украины по футболу стартует сегодня, 23 августа.
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