Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Динамо выиграет чемпионат»

Бывший главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата украинской Премьер-лиги.

«Мне кажется, «Динамо» выиграет чемпионат. Путевку в еврокубки также получат «Шахтер», «Днепр-1», «Ворскла».

Думаю, аутсайдеры будут те же – ПФК «Львов» и «Минай», - сказал Михайленко.