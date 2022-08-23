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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 10:52 | Обновлено 23 августа 2022, 11:01
258
0

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Динамо выиграет чемпионат»

Специалист назвал своего фаворита предстоящего чемпионата

23 августа 2022, 10:52 | Обновлено 23 августа 2022, 11:01
258
0
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Динамо выиграет чемпионат»
СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Бывший главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата украинской Премьер-лиги.

«Мне кажется, «Динамо» выиграет чемпионат. Путевку в еврокубки также получат «Шахтер», «Днепр-1», «Ворскла».

Думаю, аутсайдеры будут те же – ПФК «Львов» и «Минай», - сказал Михайленко.

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Дмитрий Михайленко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник FanDay
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