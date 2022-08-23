Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона обыграла Хетафе, Эльче и Альмерия поделили очки
Чемпионат Испании
Эльче
22.08.2022, FT 1 : 1
Альмерия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 августа 2022, 04:55 | Обновлено 23 августа 2022, 05:39
20
0

Жирона обыграла Хетафе, Эльче и Альмерия поделили очки

Смотрите лучшие моменты матчей второго тура чемпионата Испании

23 августа 2022, 04:55 | Обновлено 23 августа 2022, 05:39
20
0
Жирона обыграла Хетафе, Эльче и Альмерия поделили очки
ФК Жирона

Состоялись два матча второго тура Ла Лиги.

Чемпионат Испании. 2-й тур

«Эльче» – «Альмерия» – 1:1
Голы: 0:1 – 23 Садик, 1:1 – 30 Кольядо.

«Жирона» – «Хетафе» – 3:1
Голы: 1:0 – 42 Стуани, 2:0 – 47, автогол Дуарте, 3:0 – 64 Кастельянос, 3:1 – 73 Унал.

События матча

32’
Алекс Кентельес (Альмерия) получает красную карточку.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Кольядо (Эльче).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Умар Садик (Альмерия).
По теме:
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 2:1. Мане не хватает. Видео голов и обзор матча
Ничья в Генуе. Ювентус не сумел переиграть Сампдорию на выезде
Манчестер Юнайтед обыграл дома Ливерпуль и ушел с последнего места АПЛ
Эльче Альмерия Жирона Хетафе чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Ла Лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названы дата и место поединка Усика с Фьюри. Это ночь перед финалом ЧМ!
Бокс | 22 августа 2022, 09:00 38
Названы дата и место поединка Усика с Фьюри. Это ночь перед финалом ЧМ!
Названы дата и место поединка Усика с Фьюри. Это ночь перед финалом ЧМ!

Видимо, абсолютный чемпион мира определится 17 декабря в Саудовской Аравии

ОФИЦИАЛЬНО. Каземиро представлен как футболист английского Ман Юнайтед
Футбол | 22 августа 2022, 22:49 0
ОФИЦИАЛЬНО. Каземиро представлен как футболист английского Ман Юнайтед
ОФИЦИАЛЬНО. Каземиро представлен как футболист английского Ман Юнайтед

«Красные дьяволы» подписали с бразильским хавбеком контракт по схеме 4+1

Образцовый бизнес. 10 самых дорогих продаж в истории Бенфики
Футбол | 22.08.2022, 12:34
Образцовый бизнес. 10 самых дорогих продаж в истории Бенфики
Образцовый бизнес. 10 самых дорогих продаж в истории Бенфики
Дарио СРНА: «Для меня россия мертва»
Футбол | 23.08.2022, 01:50
Дарио СРНА: «Для меня россия мертва»
Дарио СРНА: «Для меня россия мертва»
Начался прием ставок: Фьюри – явный фаворит боя с Усиком
Бокс | 22.08.2022, 16:19
Начался прием ставок: Фьюри – явный фаворит боя с Усиком
Начался прием ставок: Фьюри – явный фаворит боя с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Бывший игрок Динамо отличился хет-триком в матче чемпионата Армении
ВИДЕО. Бывший игрок Динамо отличился хет-триком в матче чемпионата Армении
21.08.2022, 17:50 2
Футбол
Отобрать лицензию! Опубликованы судейские записки боя Усика с Джошуа
Отобрать лицензию! Опубликованы судейские записки боя Усика с Джошуа
21.08.2022, 06:10 21
Бокс
Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
22.08.2022, 11:40 18
Футбол
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
21.08.2022, 02:07 111
Бокс
ШАТЕРНИКОВА: «Принц очень растрогался и отдал права Усику бесплатно»
ШАТЕРНИКОВА: «Принц очень растрогался и отдал права Усику бесплатно»
21.08.2022, 15:37
Бокс
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
22.08.2022, 19:00 1
Футбол
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
21.08.2022, 11:57 2
Бокс
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
21.08.2022, 17:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности