Испания23 августа 2022, 04:55 | Обновлено 23 августа 2022, 05:39
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Жирона обыграла Хетафе, Эльче и Альмерия поделили очки
Смотрите лучшие моменты матчей второго тура чемпионата Испании
23 августа 2022, 04:55 | Обновлено 23 августа 2022, 05:39
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Состоялись два матча второго тура Ла Лиги.
Чемпионат Испании. 2-й тур
«Эльче» – «Альмерия» – 1:1
Голы: 0:1 – 23 Садик, 1:1 – 30 Кольядо.
«Жирона» – «Хетафе» – 3:1
Голы: 1:0 – 42 Стуани, 2:0 – 47, автогол Дуарте, 3:0 – 64 Кастельянос, 3:1 – 73 Унал.
События матча
32’
Алекс Кентельес (Альмерия) получает красную карточку.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Кольядо (Эльче).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Умар Садик (Альмерия).
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