ШАПАРЕНКО: «Динамо будет играть агрессивно. Постараемся исправиться»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко поделился ожиданиями от ответного матча с «Бенфикой» (начало игры – 23 августа в 22:00) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов на предматчевой пресс-конференции, состоявшейся в Лиссабоне:

– Как себя чувствуете перед ответным матчем после поражения в первом поединке 0:2? Собираетесь ли играть более агрессивно завтра?

– Мы хотим показать завтра достойную игру, которая соответствует уровню Лиги чемпионов, конечно, мы будем агрессивны. Считаю, что в первом поединке мы показали хорошую игру, но не реализовали свои моменты. Завтра постараемся исправиться.