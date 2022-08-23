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Лига чемпионов
23 августа 2022, 00:40 | Обновлено 23 августа 2022, 01:17
37
0

ШАПАРЕНКО: «Динамо будет играть агрессивно. Постараемся исправиться»

Полузащитник «Динамо» поделился ожиданиями от ответного матча с «Бенфикой»

23 августа 2022, 00:40 | Обновлено 23 августа 2022, 01:17
37
0
ШАПАРЕНКО: «Динамо будет играть агрессивно. Постараемся исправиться»
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко поделился ожиданиями от ответного матча с «Бенфикой» (начало игры – 23 августа в 22:00) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов на предматчевой пресс-конференции, состоявшейся в Лиссабоне:

 Как себя чувствуете перед ответным матчем после поражения в первом поединке 0:2? Собираетесь ли играть более агрессивно завтра?

– Мы хотим показать завтра достойную игру, которая соответствует уровню Лиги чемпионов, конечно, мы будем агрессивны. Считаю, что в первом поединке мы показали хорошую игру, но не реализовали свои моменты. Завтра постараемся исправиться. 

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Источник ФК Динамо Киев
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