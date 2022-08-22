Мирча ЛУЧЕСКУ: «Цыганков и Попов не сыграют с Бенфикой из-за травм»

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от ответного матча с «Бенфикой» (начало игры – 23 августа в 22:00) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов на предматчевой пресс-конференции, состоявшейся в Лиссабоне:

– Как вы готовились к завтрашней игре после поражения в первом матче? Какова вероятность того, что вы победите завтра и что опасного ждете от хозяев?

– Вопрос не в игроках, а в команде. Бенфика играет в хороший футбол, организованно, с хорошими комбинациями. Ваша команда провела множество поединков в квалификации Лиги чемпионов и во внутреннем чемпионате. Наш соперник находится в хорошей позиции, и я не могу сказать, кто лучше. Все футболисты опытные и высокого международного уровня – Жилберту, Жоау Мариу, Гримальдо – у них высокий потенциал. Рафа Силва, пожалуй, самый лучший, и для меня сюрприз, что в течение всего этого времени он находится в Лиссабоне, ведь он мог бы играть в большом клубе в другой стране.

- «Динамо» должно забить три мяча, чтобы пройти дальше, как планируете это сделать, и чего ожидаете от «Бенфики» завтра?

– Не три, а два гола и играть экстра-таймы, как мы уже привыкли играть последние два матча на выезде в Лиге чемпионов. На данный момент лиссабонская команда подготовлена ​​гораздо лучше, чем мы. Будем стараться показать хорошую игру в преддверии старта чемпионата Украины. Увидим, что получится. Уверен, завтра на трибунах будет отличная атмосфера, придет много болельщиков. «Бенфика» – лучшая команда в Португалии и будет играть на самом высоком уровне. А у нас очень молодые игроки, а мы не смогли провести трансферы, футболисты больше двух месяцев не видят свои семьи, потому что они живут вдали от них.

Нам будет нелегко, но будем пытаться забыть все внефутбольные обстоятельства и сосредоточиться только на игре. Надеюсь, мы покажем хорошую игру завтра.

– Какова будет роль Сидорчука в следующей игре?

– Он очень важен для нас, потому что в первом матче мы пропустили два мяча из той зоны, где обычно находится Сидорчук – я говорил об этом после игры. Но нам также не хватает еще двух футболистов – Цыганкова, который не сможет сыграть завтра из-за травмы, которую он получил в первом матче, а также Попова, который тоже травмированный. В такой ситуации мы постараемся проявить себя очень хорошо.