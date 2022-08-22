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  4. ХАВИ: «Меня беспокоит ситуация с Кунде»
Испания
22 августа 2022, 22:05 |
1092
0

ХАВИ: «Меня беспокоит ситуация с Кунде»

«Барселона» не может заявить защитника на сезон

22 августа 2022, 22:05 |
1092
0
ХАВИ: «Меня беспокоит ситуация с Кунде»
ФК Барселона. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ситуацию с новичком команды Жюлем Кунде, которого не могут заявить на новый сезон Ла Лиги:

«Ситуация с исходящими трансферами меня не беспокоит. Каждый сам определяет свое будущее. Беспокоит меня ситуация с Кунде. Возможно, сегодня он бы сыграл за нас.

Не поймите меня неправильно, наше руководство проделывает невероятную работу. Но я обеспокоен потому, что мы подписывали его для того, чтобы выпускать на поле. Футболист все понимает. Давайте посмотрим, что будет дальше, добьемся ли мы успеха в этом вопросе».

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Источник Marca
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