Бывший хавбек Шахтера стал самым высокооплачиваемым игроком Панатинаикоса

Стали известны некоторые подробности перехода 29-летнего вингера Бернарда, известного в Украине по карьере в «Шахтере», из эмиратской «Аль-Шарджи» в греческий «Панатинаикос».

Бразильские СМИ утверждают, что Бернард договорился о досрочном расторжении контракта с «Аль-Шарджей», что позволило ему переехать в Грецию свободным агентом и подписать контракт с «Панатинаикосом» до июня 2024 года.

Предложение «Панатинаикоса» оказалось наиболее привлекательным для Бернарда. В греческом клубе бразилец будет получать 1,5 миллиона евро в год, благодаря чему будет являться наиболее высокооплачиваемым футболистом команды.

В то же время в «Аль-Шардже» Бернард получал значительно больше – порядка 4,5 миллионов евро в год, от которых решил добровольно отказаться ради возможности вновь поиграть в Европе.

Напомним, на контракте в «Шахтере» Бернард был с 2013 по 2018 годы. За его переход «горняки» заплатили «Атлетико Минейро» 25 миллионов евро, а покинул донецкий клуб бразилец свободным агентом.