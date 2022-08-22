Роналду – в запасе Манчестер Юнайтед на матч против Ливерпуля
Стали известны стартовые составы команд
Сегодня, 22 августа «Манчестер Юнайтед» в центральном матче третьего тура АПЛ дома принимает «Ливерпуль». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч. Криштиану Роналду снова остался в запасе «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Мартинес, Маласия, Варан, Далот – Бруну Фернандеш, Эриксен, Санчо, Эланга, МакТоминей – Рэшфорд
«Ливерпуль»: Алиссон – Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Адександер-Арнольд – Милнер, Хендерсон, Эллиотт – Фирмино, Салах, Диас
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