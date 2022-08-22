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Лига чемпионов
22 августа 2022, 21:22 |
403
0

Тренер Бенфики: «Динамо откорректирует свою тактику»

Рогер Шмидт – об ответном матче против «Динамо»

22 августа 2022, 21:22 |
403
0
Тренер Бенфики: «Динамо откорректирует свою тактику»
ФК Бенфика. Рогер Шмидт

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (23 августа):

— У нас был хороший результат в первом матче, но это еще не конец. Мы играли против хорошей команды, у них были свои моменты в игре, и они откорректируют свою тактику. Повторю, что для нас это еще не конец. И потому все игроки сосредоточены. Мы хотим хорошо сыграть с первой секунды и показать, что достойны быть в Лиге чемпионов.

— Будете ли вы производить ротацию в составе?
— Результат еще не достигнут, потому еще не время вносить изменения, давать играть другим игрокам. Нам нужен наилучший состав на поле и хорошие игроки на скамейке запасных. Я не буду говорить, кто выйдет, но мы хотим сыграть самым лучшим образом.

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— Помогло ли вам то, что матч минувшего уикенда в чемпионате был перенесен?
— Для нас было очень хорошо, что мы смогли отдохнуть и подготовиться ко второй игре с киевским «Динамо» в спокойной обстановке.

— В прошлом сезоне «Бенфика» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Что нужно команде, чтобы пройти дальше?
— Сначала мы должны пройти квалификацию, это то, что нам нужно. Завтра мы должны сыграть отличную игру. Затем, если мы пройдем квалификацию, мы посмотрим жеребьевку… Я привык работать шаг за шагом, наша цель сейчас: доказать, что мы заслуживаем играть в Лиге чемпионов. Я думаю — заслужили.

— Какие позиции вы хотели бы укрепить до закрытия трансферного окна?
— Сложно сказать, у нас очень хорошая команда, но нам нужен баланс. Мы проведем много игр, может быть, 50 или 60. Если мы хотим сыграть в Лиге чемпионов и что-то выиграть, у нас должен быть хороший и сбалансированный состав. У нас хорошая команда, но нужны некоторые корректировки, будь то в защите, полузащите или нападении, мы всегда должны смотреть, есть ли варианты на рынке.

— Чего вы ждете завтра от своих болельщиков?
— Честно говоря, я рад играть на нашем стадионе. Атмосфера здесь фантастическая. Мне нравится, когда мы здесь играем. Болельщики отдадут все, и мы постараемся отблагодарить их, подарив сезон Лиги чемпионов. Игроки готовы и покажут это с первой минуты.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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