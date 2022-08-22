Ювентус хочет арендовать экс-звезду Наполи

Форвард «Марселя» Аркадиуш Милик близок к переходу в «Ювентус». Об этом сообщают итальянские СМИ. Речь идет о годичной аренде за 2 миллиона евро с правом выкупа за 8 миллионов евро.

Ранее Милик уже выступал в Серии А в 2016 – 2021 годах за «Наполи». В июне интерес к 28-летнему поляку проявляла «Салернитана».

Параллельно «Ювентус» продолжает переговоры с форвардом «Барселоны» Мемфисом Депаем. Однако запросы нидерландца по зарплате в размере 7,5 – 8 миллионов евро для «Ювентуса» слишком высоки.