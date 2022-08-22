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Италия
22 августа 2022, 20:55 | Обновлено 22 августа 2022, 20:56
821
0

Ювентус хочет арендовать экс-звезду Наполи

Аркадиуш Милик может вернуться в Италию

22 августа 2022, 20:55 | Обновлено 22 августа 2022, 20:56
821
0
Ювентус хочет арендовать экс-звезду Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Аркадиуш Милик

Форвард «Марселя» Аркадиуш Милик близок к переходу в «Ювентус». Об этом сообщают итальянские СМИ. Речь идет о годичной аренде за 2 миллиона евро с правом выкупа за 8 миллионов евро.

Ранее Милик уже выступал в Серии А в 2016 – 2021 годах за «Наполи». В июне интерес к 28-летнему поляку проявляла «Салернитана».

Параллельно «Ювентус» продолжает переговоры с форвардом «Барселоны» Мемфисом Депаем. Однако запросы нидерландца по зарплате в размере 7,5 – 8 миллионов евро для «Ювентуса» слишком высоки.

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Источник Corriere dello Sport
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