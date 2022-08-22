Ювентус хочет арендовать экс-звезду Наполи
Аркадиуш Милик может вернуться в Италию
Форвард «Марселя» Аркадиуш Милик близок к переходу в «Ювентус». Об этом сообщают итальянские СМИ. Речь идет о годичной аренде за 2 миллиона евро с правом выкупа за 8 миллионов евро.
Ранее Милик уже выступал в Серии А в 2016 – 2021 годах за «Наполи». В июне интерес к 28-летнему поляку проявляла «Салернитана».
Параллельно «Ювентус» продолжает переговоры с форвардом «Барселоны» Мемфисом Депаем. Однако запросы нидерландца по зарплате в размере 7,5 – 8 миллионов евро для «Ювентуса» слишком высоки.
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