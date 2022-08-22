Украина. Премьер лига22 августа 2022, 20:26 |
1271
4
Иван ПЕТРЯК: «Счастлив вернуться домой, в Шахтер»
Хавбек «Шахтера» - о своем трансфере
22 августа 2022, 20:26 |
1271
4
Украинский полузащитник Ива Петряк прокомментировал свой переход из «МОЛ Фехервара» в «Шахтер»:
«Добрый день, с вами на связи Иван Петряк. Я очень счастлив вернуться домой, в Украину, в команду «Шахтер». С нетерпением жду нового сезона. Встретимся на футбольных полях. Слава Украине».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 22 августа 2022, 15:15 8
Известная экс-боксерка – о неоднозначной позиции Василия
Война | 22 августа 2022, 15:35 7
Известны потери Украины в войне с российскими оккупантами
Бокс | 22.08.2022, 06:23
Футбол | 22.08.2022, 19:00
Футбол | 22.08.2022, 21:47
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
14 матчей за Шахтер и 87 за Зарю. Домом не ошибся?
сама українська команда буде скоро такими темпами
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.08.2022, 06:23 4
20.08.2022, 19:15 4
21.08.2022, 22:20
21.08.2022, 02:15
20.08.2022, 16:50 23
20.08.2022, 20:20 4
21.08.2022, 19:45 4
21.08.2022, 09:10 10