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  4. Иван ПЕТРЯК: «Счастлив вернуться домой, в Шахтер»
Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 20:26 |
1271
4

Иван ПЕТРЯК: «Счастлив вернуться домой, в Шахтер»

Хавбек «Шахтера» - о своем трансфере

22 августа 2022, 20:26 |
1271
4
Иван ПЕТРЯК: «Счастлив вернуться домой, в Шахтер»
ФК Шахтер. Иван Петряк

Украинский полузащитник Ива Петряк прокомментировал свой переход из «МОЛ Фехервара» в «Шахтер»:

«Добрый день, с вами на связи Иван Петряк. Я очень счастлив вернуться домой, в Украину, в команду «Шахтер». С нетерпением жду нового сезона. Встретимся на футбольных полях. Слава Украине».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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14 матчей за Шахтер и 87 за Зарю. Домом не ошибся?
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-1
Вадим Вадим
сама українська команда буде скоро такими темпами
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-3
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