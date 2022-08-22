Иван ПЕТРЯК: «Счастлив вернуться домой, в Шахтер»

Украинский полузащитник Ива Петряк прокомментировал свой переход из «МОЛ Фехервара» в «Шахтер»:

«Добрый день, с вами на связи Иван Петряк. Я очень счастлив вернуться домой, в Украину, в команду «Шахтер». С нетерпением жду нового сезона. Встретимся на футбольных полях. Слава Украине».