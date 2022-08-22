Фабрицио РОМАНО: «Роналду не создавал проблемы во время тренировок МЮ»

Один из главных инсайдеров Европы Фабрицио Романо опроверг информацию о плохом поведении Криштиану Роналду на тренировках «Манчестер Юнайтед»:

«Криштиану – победитель, и менталитет победителя означает, что если ты не выиграешь матчи, то ты не счастлив. Поэтому Роналду не счастлив, это совершенно нормально. Так что это не он создает проблему.

Я проверял информацию о Криштиану в течение последних двух-трех недель, мне сказали, что он вел себя более чем профессионально. Он никогда не создавал проблемы во время тренировок».

Ранее сообщалось о том, что после трансфера Каземиро Роналду решил остаться в «Манчестер Юнайтед».