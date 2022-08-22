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  4. Фабрицио РОМАНО: «Роналду не создавал проблемы во время тренировок МЮ»
Англия
22 августа 2022, 20:08 |
264
0

Фабрицио РОМАНО: «Роналду не создавал проблемы во время тренировок МЮ»

Известный инсайдер – о поведении Криштиану Роналду

22 августа 2022, 20:08 |
264
0
Фабрицио РОМАНО: «Роналду не создавал проблемы во время тренировок МЮ»
ФК Манчестер Юнайтед

Один из главных инсайдеров Европы Фабрицио Романо опроверг информацию о плохом поведении Криштиану Роналду на тренировках «Манчестер Юнайтед»:

«Криштиану – победитель, и менталитет победителя означает, что если ты не выиграешь матчи, то ты не счастлив. Поэтому Роналду не счастлив, это совершенно нормально. Так что это не он создает проблему.

Я проверял информацию о Криштиану в течение последних двух-трех недель, мне сказали, что он вел себя более чем профессионально. Он никогда не создавал проблемы во время тренировок».

Ранее сообщалось о том, что после трансфера Каземиро Роналду решил остаться в «Манчестер Юнайтед».

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Фабрицио Романо Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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