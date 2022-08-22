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  4. ВИДЕО. ФК Львов представил новую домашнюю форму
Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 19:39 |
156
0

ВИДЕО. ФК Львов представил новую домашнюю форму

Клуб готовится к новому сезону

22 августа 2022, 19:39 |
156
0
ВИДЕО. ФК Львов представил новую домашнюю форму
YouTube

ФК «Львов» презентовал три комплекта формы на новый сезон. Они выполнены в синем, белом и красном цветах.

Напомним, матч «Львова» в первом туре УПЛ был перенесен по просьбе клуба. Часть игроков отказались подписывать контракты.

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Львов игровая форма видео
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Источник ФК Львов
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