Украина. Премьер лига22 августа 2022, 19:39 |
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ВИДЕО. ФК Львов представил новую домашнюю форму
Клуб готовится к новому сезону
22 августа 2022, 19:39 |
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ФК «Львов» презентовал три комплекта формы на новый сезон. Они выполнены в синем, белом и красном цветах.
Напомним, матч «Львова» в первом туре УПЛ был перенесен по просьбе клуба. Часть игроков отказались подписывать контракты.
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