Тренер Металлиста: «Новички хорошо влились в коллектив»

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста» Олег Ратий рассказал о подготовке к первому матчу нового сезону УПЛ против «Руха» (24 августа):

— «Металлист» провел очередную тяжелую тренировку посреди дня. Как Вы оцениваете работу команды в таких условиях?

— Все ребята хорошо работают. Мы им очень благодарны, они ведь понимают, что нам нужно будет играть в такое время. Поэтому они должным образом относятся к работе, очень хорошо трудятся.

— Было заметно, что ребята стали вести себя более эмоционально, чем на предыдущих тренировках. Это связано с ростом нагрузки?

— Нет, дело не в этом. Мы настраиваем ребят на хорошую игру и должны делать свою работу. Но они понимают, что скоро будет официальный матч и поэтому сами себя готовят, а мы им в этом помогаем.

— То есть это здоровый спортивный настрой?

— Именно так. Он должен быть таким к игре, все должны быть готовы.

— Команда уже четвертый день тренируется с новыми мячами от PUMA, которыми будут играть все клубы УПЛ в новом сезоне. Какое впечатление тренерского штаба и самих игроков от этих мячей?

— Первые два дня было тяжело работать с этими мячами, нужно было привыкать. Сейчас уже все хорошо, ребятам нравятся мячи. В атаке вообще все хорошо — после удара мяч летит так, что вратари не понимают, куда он направится. Все подстраиваются, и я думаю, что к игре все будет хорошо.

— Как адаптируются в команде новички, пополнившие состав «Металлиста» летом?

— Уже прошло некоторое время, и мы считаем, что все ребята хорошо влились в коллектив.