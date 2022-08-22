Тренер Металлиста: «Новички хорошо влились в коллектив»
Олег Ратий – о подготовке к новому сезону
Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста» Олег Ратий рассказал о подготовке к первому матчу нового сезону УПЛ против «Руха» (24 августа):
— «Металлист» провел очередную тяжелую тренировку посреди дня. Как Вы оцениваете работу команды в таких условиях?
— Все ребята хорошо работают. Мы им очень благодарны, они ведь понимают, что нам нужно будет играть в такое время. Поэтому они должным образом относятся к работе, очень хорошо трудятся.
— Было заметно, что ребята стали вести себя более эмоционально, чем на предыдущих тренировках. Это связано с ростом нагрузки?
— Нет, дело не в этом. Мы настраиваем ребят на хорошую игру и должны делать свою работу. Но они понимают, что скоро будет официальный матч и поэтому сами себя готовят, а мы им в этом помогаем.
— То есть это здоровый спортивный настрой?
— Именно так. Он должен быть таким к игре, все должны быть готовы.
— Команда уже четвертый день тренируется с новыми мячами от PUMA, которыми будут играть все клубы УПЛ в новом сезоне. Какое впечатление тренерского штаба и самих игроков от этих мячей?
— Первые два дня было тяжело работать с этими мячами, нужно было привыкать. Сейчас уже все хорошо, ребятам нравятся мячи. В атаке вообще все хорошо — после удара мяч летит так, что вратари не понимают, куда он направится. Все подстраиваются, и я думаю, что к игре все будет хорошо.
— Как адаптируются в команде новички, пополнившие состав «Металлиста» летом?
— Уже прошло некоторое время, и мы считаем, что все ребята хорошо влились в коллектив.
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