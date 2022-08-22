Сергей КРАВЧЕНКО: «Уверен, Гладкий поможет в решении задач»

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко прокомментировал подписание форварда Александра Гладкого:

«Будем надеяться, что его состояние хорошее. Однако это оценивать не мне, а тренерскому штабу. Гладкий – игрок, которого вы все знаете. В команде мы приняли его хорошо. Уверен, что он поможет в решении наших задач. Все мы на это надеемся».