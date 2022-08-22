Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей КРАВЧЕНКО: «Уверен, Гладкий поможет в решении задач»
Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 18:23 |
153
0

Сергей КРАВЧЕНКО: «Уверен, Гладкий поможет в решении задач»

Хавбек «Черноморца» - о подписании опытного форварда

22 августа 2022, 18:23 |
153
0
Сергей КРАВЧЕНКО: «Уверен, Гладкий поможет в решении задач»
Footboom. Сергей Кравченко

Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко прокомментировал подписание форварда Александра Гладкого:

«Будем надеяться, что его состояние хорошее. Однако это оценивать не мне, а тренерскому штабу. Гладкий – игрок, которого вы все знаете. В команде мы приняли его хорошо. Уверен, что он поможет в решении наших задач. Все мы на это надеемся».

По теме:
ВИДЕО. U-19. Воздушная тревога не помешала Черноморцу обыграть Верес
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Верес
Черноморец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сергей Кравченко Александр Гладкий Черноморец Одесса
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник UA-Football
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

1+1: С Динамо, Днепром-1, Зарей и Металлистом у нас долгосрочные контракты
Футбол | 22 августа 2022, 15:57 14
1+1: С Динамо, Днепром-1, Зарей и Металлистом у нас долгосрочные контракты
1+1: С Динамо, Днепром-1, Зарей и Металлистом у нас долгосрочные контракты

Медиа-группа 1+1 сделала заявление по поводу трансляций матчей УПЛ

Промоутер Усика – о судье, который отдал победу Джошуа: «Это отвратительно»
Бокс | 22 августа 2022, 12:25 2
Промоутер Усика – о судье, который отдал победу Джошуа: «Это отвратительно»
Промоутер Усика – о судье, который отдал победу Джошуа: «Это отвратительно»

Александр Красюк остался недоволен этим решением

Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
Бокс | 21.08.2022, 19:01
Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
Стала известна сумма трансфера Петряка из Фехервара в Шахтер
Футбол | 22.08.2022, 17:33
Стала известна сумма трансфера Петряка из Фехервара в Шахтер
Стала известна сумма трансфера Петряка из Фехервара в Шахтер
ВИДЕО. Александр УСИК: «Фьюри? Пусть пояс отдаст и отдыхает»
Бокс | 22.08.2022, 05:23
ВИДЕО. Александр УСИК: «Фьюри? Пусть пояс отдаст и отдыхает»
ВИДЕО. Александр УСИК: «Фьюри? Пусть пояс отдаст и отдыхает»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
20.08.2022, 16:50 22
Футбол
«Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо
«Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо
21.08.2022, 10:12 21
Футбол
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
21.08.2022, 09:29
Бокс
Зинченко на высоте. Арсенал добыл третью подряд победу в чемпионате Англии
Зинченко на высоте. Арсенал добыл третью подряд победу в чемпионате Англии
20.08.2022, 21:39 7
Футбол
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
21.08.2022, 09:10 10
Бокс
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
21.08.2022, 02:15
Бокс
Защитник Динамо может перейти в французский клуб, который тренирует Фонсека
Защитник Динамо может перейти в французский клуб, который тренирует Фонсека
21.08.2022, 19:45 4
Футбол
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
21.08.2022, 02:07 111
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности