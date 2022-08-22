Украина. Премьер лига22 августа 2022, 18:23 |
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Сергей КРАВЧЕНКО: «Уверен, Гладкий поможет в решении задач»
Хавбек «Черноморца» - о подписании опытного форварда
22 августа 2022, 18:23 |
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Полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко прокомментировал подписание форварда Александра Гладкого:
«Будем надеяться, что его состояние хорошее. Однако это оценивать не мне, а тренерскому штабу. Гладкий – игрок, которого вы все знаете. В команде мы приняли его хорошо. Уверен, что он поможет в решении наших задач. Все мы на это надеемся».
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