Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Каземиро расплакался на прощальной пресс-конференции в Реале
Испания
22 августа 2022, 18:07 |
355
0

ВИДЕО. Каземиро расплакался на прощальной пресс-конференции в Реале

Бразильский хавбек переходит в «Манчестер Юнайтед»

22 августа 2022, 18:07 |
355
0
ВИДЕО. Каземиро расплакался на прощальной пресс-конференции в Реале
ФК Реал Мадрид. Каземиро

Бразильский полузащитник Каземиро, который переходит в «Манчестер Юнайтед», провел прощальную пресс-конференцию в «Реале». На ней Каземиро, который выступал за «Реал» с 2013 года, не сдержал слез:

По теме:
70 миллионов за Каземиро, а теперь еще 90 за вингера Аякса. МЮ усиливается
Роналду остается в МЮ. Трансфер Каземиро повлиял на его решение
ВИДЕО. Лацио и Фиорентина не сумели обыграть соперников
Каземиро Реал Мадрид видео Манчестер Юнайтед
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Селезнев продолжает тренироваться с Минаем
Футбол | 22 августа 2022, 17:51 1
Селезнев продолжает тренироваться с Минаем
Селезнев продолжает тренироваться с Минаем

Форвард еще может попасть в заявку команды

Промоутер Усика – о судье, который отдал победу Джошуа: «Это отвратительно»
Бокс | 22 августа 2022, 12:25 2
Промоутер Усика – о судье, который отдал победу Джошуа: «Это отвратительно»
Промоутер Усика – о судье, который отдал победу Джошуа: «Это отвратительно»

Александр Красюк остался недоволен этим решением

Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
Бокс | 21.08.2022, 19:01
Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
Футбол | 21.08.2022, 22:20
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
1+1: С Динамо, Днепром-1, Зарей и Металлистом у нас долгосрочные контракты
Футбол | 22.08.2022, 15:57
1+1: С Динамо, Днепром-1, Зарей и Металлистом у нас долгосрочные контракты
1+1: С Динамо, Днепром-1, Зарей и Металлистом у нас долгосрочные контракты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо
«Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо
21.08.2022, 10:12 21
Футбол
Защитник Динамо может перейти в французский клуб, который тренирует Фонсека
Защитник Динамо может перейти в французский клуб, который тренирует Фонсека
21.08.2022, 19:45 4
Футбол
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
21.08.2022, 11:57 2
Бокс
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
21.08.2022, 20:00 9
Бокс
Зинченко на высоте. Арсенал добыл третью подряд победу в чемпионате Англии
Зинченко на высоте. Арсенал добыл третью подряд победу в чемпионате Англии
20.08.2022, 21:39 7
Футбол
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
21.08.2022, 09:29
Бокс
ВИДЕО. Артета снова похвалил Зинченко
ВИДЕО. Артета снова похвалил Зинченко
21.08.2022, 17:35 1
Футбол
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
21.08.2022, 02:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности