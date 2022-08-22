Испания22 августа 2022, 18:07 |
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ВИДЕО. Каземиро расплакался на прощальной пресс-конференции в Реале
Бразильский хавбек переходит в «Манчестер Юнайтед»
22 августа 2022, 18:07 |
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Бразильский полузащитник Каземиро, который переходит в «Манчестер Юнайтед», провел прощальную пресс-конференцию в «Реале». На ней Каземиро, который выступал за «Реал» с 2013 года, не сдержал слез:
👏 #GraciasCasemiro 👏 pic.twitter.com/tDFLvbUHdz— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 22, 2022
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