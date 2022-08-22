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  4. Селезнев продолжает тренироваться с Минаем
Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 17:51 |
525
5

Селезнев продолжает тренироваться с Минаем

Форвард еще может попасть в заявку команды

22 августа 2022, 17:51 |
525
5
Селезнев продолжает тренироваться с Минаем
ФК Минай. Евгений Селезне

«Минай» не включил в заявку на сезон в УПЛ Евгения Селезнева. Срок его контракта истек.

Однако, по информации UA-Football, Селезнев продолжает тренироваться с «Минаем». Он активно набирает форму после того, как пропустил часть предсезонки из-за проблем со здоровьем.

Шансы на то, что «Минай» подпишет новый контракт с Селезневым и таки внесет его в заявку, сохраняются. Дедлайн внесения форварда в заявку – 31 августа. Новый сезон УПЛ для «Миная» начнется 23 августа матчем против «Львова».

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Источник UA-Football
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Remark
Не хочу видеть и слышать новости про этого кормильца. К сожалению, у нашего народа короткая память.
П. С. В статье написано, что пропустил часть предсезонки из-за проблем со здоровьем - это они так культурно завуалировали "бухал, спал и не соблюдал режим сна".
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+1
terhoha
Довбень ніяк не може зрозуміти що він нах.й нікому не потрібен.
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+1
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Выталкиватель парашутистов
Хочу  выразить признательность руководству Миная - не дают умереть с голодухи семейству Селезнева... А наркоту он сам покупает, или клуб тоже оплачивает?
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0
nick07
було б непогано щоб таки пролонгували контракт, але....., враховуючи "потужність" клубу то навряд чи він зможе побити рекорд результативності в УПЛ
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0
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