«Минай» не включил в заявку на сезон в УПЛ Евгения Селезнева. Срок его контракта истек.

Однако, по информации UA-Football, Селезнев продолжает тренироваться с «Минаем». Он активно набирает форму после того, как пропустил часть предсезонки из-за проблем со здоровьем.

Шансы на то, что «Минай» подпишет новый контракт с Селезневым и таки внесет его в заявку, сохраняются. Дедлайн внесения форварда в заявку – 31 августа. Новый сезон УПЛ для «Миная» начнется 23 августа матчем против «Львова».