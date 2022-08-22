Селезнев продолжает тренироваться с Минаем
Форвард еще может попасть в заявку команды
«Минай» не включил в заявку на сезон в УПЛ Евгения Селезнева. Срок его контракта истек.
Однако, по информации UA-Football, Селезнев продолжает тренироваться с «Минаем». Он активно набирает форму после того, как пропустил часть предсезонки из-за проблем со здоровьем.
Шансы на то, что «Минай» подпишет новый контракт с Селезневым и таки внесет его в заявку, сохраняются. Дедлайн внесения форварда в заявку – 31 августа. Новый сезон УПЛ для «Миная» начнется 23 августа матчем против «Львова».
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П. С. В статье написано, что пропустил часть предсезонки из-за проблем со здоровьем - это они так культурно завуалировали "бухал, спал и не соблюдал режим сна".