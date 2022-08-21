А как же рекорд? Селезнев не попал в заявку Миная на сезон УПЛ

На официальном сайте УПЛ обнародована заявка клуба «Минай» на новый сезон чемпионата Украины.

В ростере команды отсутствует имя форварда Евгения Селезнева. По правилам УПЛ, разрешено вносить изменения в заявку до 31 августа.

В минувшем сезоне Селезнев за Минай» сыграл 16 матчей и забил 1 гол в УПЛ.

Всего за карьеру 36-летний Евгений Селезнев забил 117 голов в УПЛ. Он хочет превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола).