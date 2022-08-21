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  4. А как же рекорд? Селезнев не попал в заявку Миная на сезон УПЛ
Украина. Премьер лига
21 августа 2022, 22:48 | Обновлено 21 августа 2022, 23:04
1846
4

А как же рекорд? Селезнев не попал в заявку Миная на сезон УПЛ

По правилам УПЛ, разрешено вносить изменения в заявку до 31 августа

21 августа 2022, 22:48 | Обновлено 21 августа 2022, 23:04
1846
4
А как же рекорд? Селезнев не попал в заявку Миная на сезон УПЛ
ФК Минай. Евгений Селезнев

На официальном сайте УПЛ обнародована заявка клуба «Минай» на новый сезон чемпионата Украины.

В ростере команды отсутствует имя форварда Евгения Селезнева. По правилам УПЛ, разрешено вносить изменения в заявку до 31 августа.

В минувшем сезоне Селезнев за Минай» сыграл 16 матчей и забил 1 гол в УПЛ.

Всего за карьеру 36-летний Евгений Селезнев забил 117 голов в УПЛ. Он хочет превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола). 

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Минай Евгений Селезнев заявка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Lesovij7
Так он же в  шахтер возвращается
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0
umnuy2
с таким уровнем упл  как сейчас он может забить сколько нужно для рекорда
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0
Макс Максов
Та може хтось ще підбере цього бомбардира... 
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-1
Voxa Hvedyk
Рекорд поки що відміняється на слідуючий сезон.
А поки що Цар проведе бій за звання чемпіона світу з Усиком....
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-1
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