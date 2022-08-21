Украина. Премьер лига21 августа 2022, 22:48 | Обновлено 21 августа 2022, 23:04
1846
4
А как же рекорд? Селезнев не попал в заявку Миная на сезон УПЛ
По правилам УПЛ, разрешено вносить изменения в заявку до 31 августа
21 августа 2022, 22:48 | Обновлено 21 августа 2022, 23:04
1846
4
На официальном сайте УПЛ обнародована заявка клуба «Минай» на новый сезон чемпионата Украины.
В ростере команды отсутствует имя форварда Евгения Селезнева. По правилам УПЛ, разрешено вносить изменения в заявку до 31 августа.
В минувшем сезоне Селезнев за Минай» сыграл 16 матчей и забил 1 гол в УПЛ.
Всего за карьеру 36-летний Евгений Селезнев забил 117 голов в УПЛ. Он хочет превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола).
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