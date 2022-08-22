Стала известна сумма трансфера Петряка из Фехервара в Шахтер

Сегодня донецкий «Шахтер» официально объявил о покупке 28-летнего вингера «Фехервара» Ивана Петряка, который ранее уже выступал за донецкую команду.

С футболистом подписан контракт на 4 года, однако официально сведениями о сумме сделки клубы предпочли не делиться.

По информации Transfermarkt, за возвращение Петряка «Шахтер» заплатил 1,5 миллиона евро. Это на 300 тысяч евро больше, чем «горняки» выручили три года назад на продаже вингера в «Фехервар», когда Петряка выкупила эта команда после удачной аренды украинца в «Ференцвароше».

Напомним, за «Шахтер» Петряк сыграл 17 матчей, в которых забил 2 мяча. На контракте в донецком клубе он был с 2016 по 2019 годы.