ВИДЕО. U-19. Воздушная тревога не помешала Черноморцу обыграть Верес

В матче 1-го тура чемпионата Украины U-19 по футболу одесский «Черноморец» обыграл ровенский «Верес» со счетом 3:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе Олимпийского колледжа им. И. Поддубного.

На 86-й минуте диктор объявил о воздушной тревоге. Команды покинули поле и отправились в бомбоубежище.

Через 18 минут был отбой тревоги, команды спустя еще 7 минут продолжили матч.

Это первый случай, когда официальный футбольный матч в Украине прерывали из-за воздушной тревоги.