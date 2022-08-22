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Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 17:39 | Обновлено 22 августа 2022, 17:53
665
0

ВИДЕО. U-19. Воздушная тревога не помешала Черноморцу обыграть Верес

Поединок был прерван на 25 минут

22 августа 2022, 17:39 | Обновлено 22 августа 2022, 17:53
665
0
ВИДЕО. U-19. Воздушная тревога не помешала Черноморцу обыграть Верес
ФК Верес

В матче 1-го тура чемпионата Украины U-19 по футболу одесский «Черноморец» обыграл ровенский «Верес» со счетом 3:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе Олимпийского колледжа им. И. Поддубного.

На 86-й минуте диктор объявил о воздушной тревоге. Команды покинули поле и отправились в бомбоубежище. 

Через 18 минут был отбой тревоги, команды спустя еще 7 минут продолжили матч.

Это первый случай, когда официальный футбольный матч в Украине прерывали из-за воздушной тревоги.

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Источник Sport.ua
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