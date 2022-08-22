ВИДЕО. U-19. Воздушная тревога не помешала Черноморцу обыграть Верес
Поединок был прерван на 25 минут
В матче 1-го тура чемпионата Украины U-19 по футболу одесский «Черноморец» обыграл ровенский «Верес» со счетом 3:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе Олимпийского колледжа им. И. Поддубного.
На 86-й минуте диктор объявил о воздушной тревоге. Команды покинули поле и отправились в бомбоубежище.
Через 18 минут был отбой тревоги, команды спустя еще 7 минут продолжили матч.
Это первый случай, когда официальный футбольный матч в Украине прерывали из-за воздушной тревоги.
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