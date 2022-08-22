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Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 17:17 | Обновлено 22 августа 2022, 17:18
477
1

Будет конфликт? В УПЛ отреагировали на срыв телепула

Евгений Дикий пообещал действовать в соответствии с нормативно-правовыми документами

22 августа 2022, 17:17 | Обновлено 22 августа 2022, 17:18
477
1
Будет конфликт? В УПЛ отреагировали на срыв телепула
УПЛ. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал заявление медиа-группы «1+1» о трансляции матчей «Динамо», «Днепра-1», «Зари» и «Металлиста» в УПЛ.

– Был проведен тендер, в котором приняло участие несколько компаний. В итоге Премьер-лигой к производству сигнала привлечены компании «Інженір Сервіс», «Українська майстерня телебачення» и «Софт Груп».

– Судя по сегодняшнему заявлению медиа-группы «1+1», они также будут производить трансляции домашних матчей «Динамо», «Днепра-1», «Зари» и «Металлиста». Выходит, будет конфликт?
– В этом случае мы будем действовать в соответствии с нормативно-правовыми документами УАФ и УПЛ, – сказал Дикий.

Победителем тендера на трансляцию матчей УПЛ стала Setanta Sports.

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Источник Трибуна
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Злий Глобинець
Тільки так! Штрафувати не треба (у 80% клубів обмаль грошей), а от знімати турнірні бали треба по максимуму!
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