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Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 15:57 | Обновлено 22 августа 2022, 16:10
1329
9

1+1: С Динамо, Днепром-1, Зарей и Металлистом у нас долгосрочные контракты

Медиа-группа 1+1 сделала заявление по поводу трансляций матчей УПЛ

22 августа 2022, 15:57 | Обновлено 22 августа 2022, 16:10
1329
9
1+1: С Динамо, Днепром-1, Зарей и Металлистом у нас долгосрочные контракты
1+1

Медиагруппа 1+1 сделала заявление о трансляции матчей «Динамо», «Днепра-1», «Зари» и «Металлиста» в чемпионате Украины.

«1+1 media поддерживает болельщиков и ценителей украинского футбола и сделает бесплатными трансляции матчей украинских футбольных клубов в рамках чемпионата Украины по футболу Украинской Премьер-лиги 15-го сезона 2022/2023. В частности, в ответ на официальные обращения клубов на ресурсах группы будут транслироваться игры «Динамо» Киев, «Днепра-1», «Зари» и «Металлиста». С этими клубами у группы 1+1 media есть действующие многолетние и долгосрочные контракты. Вместе с тем, футбольные клубы в этом году передали права на трансляцию матчей УПЛ на безвозмездной основе, объясняя это важностью учета интересов всех болельщиков, максимального распространения футбольного контента и бесплатного доступа к нему.

Со своей стороны, 1+1 media обеспечит максимальную бесплатную дистрибуцию матчей и будет создавать дополнительный контент, связанный с этим важным футбольным событием. Так, показ матчей будет проходить на общедоступных национальных телеканалах 2+2 и УНИАН, которые разговаривают в цифровом эфире, что обеспечивает широкое покрытие по всей Украине. Также прямые эфиры будут доступны на YouTube-каналах спортивных проектов 1+1 media – Football Hub и Профутбол Digital. Спортивные журналисты и комментаторы будут готовить сюжеты, специальные выпуски программ и рассказывать о ходе чемпионата. Информация о том, какой именно телеканал будет транслировать конкретные матчи, будет анонсироваться дополнительно», - говорится в заявлении.

Также в заявлении указано, что первым матчем, который будет показан, станет игра «Заря» – «Ворскла», которая состоится 23 августа и начнется в 15:00.

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Источник Sport.ua
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Yaroslav Honchak
не розумію нахрена продовжувати ділити лігу... оця четвірка разом з "плюсами" заганяє український футбол в сраку
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+4
Gargantua
зачем они это делают?
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+1
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Макс Максов
Ну тепер цікаво, які заяви будуть від УАФ та УПЛ...
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0
Злий Глобинець
Коли медіаресурси олігарха Порошенка (Вальцмана) після початку російського вторгнення відмовились транслювати Єдиний марафон, то на них швидко знайшли управу. Спочатку концерн РРТ вимкнув "5 канал", "Прямий" та "Еспресо" із цифрового ефіру, а місяць тому Нацрада анулювала їх цифрові ліцензії. І це правильно! Бо в Україні має культивуватися ДИСЦИПЛІНА і ПОРЯДОК! Особливо під час війни.І тут держава має поступити так само - знищити медіа-імперію громадянина Ізраїлю Коломойського як розсадник розбрату, роздраю та джерело іноземного втручання у внутрішні справи України.
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