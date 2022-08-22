1+1: С Динамо, Днепром-1, Зарей и Металлистом у нас долгосрочные контракты

Медиагруппа 1+1 сделала заявление о трансляции матчей «Динамо», «Днепра-1», «Зари» и «Металлиста» в чемпионате Украины.

«1+1 media поддерживает болельщиков и ценителей украинского футбола и сделает бесплатными трансляции матчей украинских футбольных клубов в рамках чемпионата Украины по футболу Украинской Премьер-лиги 15-го сезона 2022/2023. В частности, в ответ на официальные обращения клубов на ресурсах группы будут транслироваться игры «Динамо» Киев, «Днепра-1», «Зари» и «Металлиста». С этими клубами у группы 1+1 media есть действующие многолетние и долгосрочные контракты. Вместе с тем, футбольные клубы в этом году передали права на трансляцию матчей УПЛ на безвозмездной основе, объясняя это важностью учета интересов всех болельщиков, максимального распространения футбольного контента и бесплатного доступа к нему.

Со своей стороны, 1+1 media обеспечит максимальную бесплатную дистрибуцию матчей и будет создавать дополнительный контент, связанный с этим важным футбольным событием. Так, показ матчей будет проходить на общедоступных национальных телеканалах 2+2 и УНИАН, которые разговаривают в цифровом эфире, что обеспечивает широкое покрытие по всей Украине. Также прямые эфиры будут доступны на YouTube-каналах спортивных проектов 1+1 media – Football Hub и Профутбол Digital. Спортивные журналисты и комментаторы будут готовить сюжеты, специальные выпуски программ и рассказывать о ходе чемпионата. Информация о том, какой именно телеканал будет транслировать конкретные матчи, будет анонсироваться дополнительно», - говорится в заявлении.

Также в заявлении указано, что первым матчем, который будет показан, станет игра «Заря» – «Ворскла», которая состоится 23 августа и начнется в 15:00.