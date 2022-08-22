Англия22 августа 2022, 14:50 | Обновлено 22 августа 2022, 15:06
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Фулхэм – Брентфорд – 3:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
22 августа 2022, 14:50 | Обновлено 22 августа 2022, 15:06
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В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» на своем поле обыграл «Брентфорд» со счетом 3:2.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Фулхэм).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Норгаард (Брентфорд).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Палинья (Фулхэм).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Бобби Рейд (Фулхэм).
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