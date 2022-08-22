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Чемпионат Англии
Фулхэм
20.08.2022, FT 3 : 2
Брентфорд
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Англия
22 августа 2022, 14:50 | Обновлено 22 августа 2022, 15:06
202
0

Фулхэм – Брентфорд – 3:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

22 августа 2022, 14:50 | Обновлено 22 августа 2022, 15:06
202
0
Фулхэм – Брентфорд – 3:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» на своем поле обыграл «Брентфорд» со счетом 3:2.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Фулхэм).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Норгаард (Брентфорд).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Палинья (Фулхэм).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Бобби Рейд (Фулхэм).
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Брентфорд Фулхэм видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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