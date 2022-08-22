ОСТАПЕНКО – о Киченок: «Мы хорошие друзья вне корта, это помогает»

Латвийская теннисистка Алена Остапенко после победы в парном разряде турнира в Цинциннати рассказал об украинке Людмиле Киченок, с которой она взяла этот титул.

«Мы действительно хорошие друзья вне корта, и я думаю, что эта химия и связь помогают нам в трудные моменты. Мы всегда хорошо проводим время вне корта, а на корте мы чувствуем себя лучше, когда играем друг с другом, и по-хорошему расслабляемся. Думаю, это помогает нам в решающие моменты.

Мы всегда можем что-то сделать вместе, поболтать, поговорить, сходить поужинать. Если кому-то из нас нужно поговорить, мы всегда можем поговорить друг с другом», – сказала Остапенко.

Остапенко и Киченок после этой победы вошли в первую десятку парного рейтинга WTA.