ОСТАПЕНКО – о Киченок: «Мы хорошие друзья вне корта, это помогает»
Латвийская теннисистка – об успешном выступлении в парном разряде
Латвийская теннисистка Алена Остапенко после победы в парном разряде турнира в Цинциннати рассказал об украинке Людмиле Киченок, с которой она взяла этот титул.
«Мы действительно хорошие друзья вне корта, и я думаю, что эта химия и связь помогают нам в трудные моменты. Мы всегда хорошо проводим время вне корта, а на корте мы чувствуем себя лучше, когда играем друг с другом, и по-хорошему расслабляемся. Думаю, это помогает нам в решающие моменты.
Мы всегда можем что-то сделать вместе, поболтать, поговорить, сходить поужинать. Если кому-то из нас нужно поговорить, мы всегда можем поговорить друг с другом», – сказала Остапенко.
Остапенко и Киченок после этой победы вошли в первую десятку парного рейтинга WTA.
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