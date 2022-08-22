Во вторник, 23 августа, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Вереса».

Поединок пройдет в Киеве на НТК им. В. Банникова, стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Черноморец» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Верес».