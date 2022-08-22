Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Верес
Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 14:16 |
179
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Верес

В Киеве состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги

22 августа 2022, 14:16 |
179
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Верес
УАФ

Во вторник, 23 августа, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Вереса».

Поединок пройдет в Киеве на НТК им. В. Банникова, стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Черноморец» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Верес».

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Шахтер – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Верес заявил на новый сезон УПЛ двух бывших игроков Динамо
Заря убрала с сайта новость о трансляции матча с Ворсклой на Setanta
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Верес Ровно Украинская Премьер-лига Черноморец - Верес где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШАТЕРНИКОВА: «Принц очень растрогался и отдал права Усику бесплатно»
Бокс | 21 августа 2022, 15:37 0
ШАТЕРНИКОВА: «Принц очень растрогался и отдал права Усику бесплатно»
ШАТЕРНИКОВА: «Принц очень растрогался и отдал права Усику бесплатно»

Известная экс-боксерка – о бесплатном показе поединка Усик – Джошуа в Украине

Наши за границей. Малиновский забил Милану, дубль Мельника за Кишварду
Футбол | 22 августа 2022, 14:10 0
Наши за границей. Малиновский забил Милану, дубль Мельника за Кишварду
Наши за границей. Малиновский забил Милану, дубль Мельника за Кишварду

Следим за выступлениями украинских футболистов в европейских чемпионатах

Названы дата и место поединка Усика с Фьюри. Это ночь перед финалом ЧМ!
Бокс | 22.08.2022, 09:00
Названы дата и место поединка Усика с Фьюри. Это ночь перед финалом ЧМ!
Названы дата и место поединка Усика с Фьюри. Это ночь перед финалом ЧМ!
Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
Футбол | 22.08.2022, 11:40
Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
Бокс | 21.08.2022, 19:01
Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо
«Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо
21.08.2022, 10:12 21
Футбол
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
21.08.2022, 17:01 5
Футбол
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
20.08.2022, 09:21 8
Футбол
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
21.08.2022, 02:07 110
Бокс
Отобрать лицензию! Опубликованы судейские записки боя Усика с Джошуа
Отобрать лицензию! Опубликованы судейские записки боя Усика с Джошуа
21.08.2022, 06:10 20
Бокс
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
20.08.2022, 23:57 3
Бокс
ВИДЕО. Мбаппе забил самый быстрый гол в истории Лиги 1
ВИДЕО. Мбаппе забил самый быстрый гол в истории Лиги 1
22.08.2022, 04:04 2
Футбол
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
21.08.2022, 09:10 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности