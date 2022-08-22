Украина. Премьер лига22 августа 2022, 14:16 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Верес
В Киеве состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги
22 августа 2022, 14:16 |
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Во вторник, 23 августа, состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Вереса».
Поединок пройдет в Киеве на НТК им. В. Банникова, стартовый свисток прозвучит в 15:00.
«Черноморец» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Верес».
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