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  4. Томас ТУХЕЛЬ – о поражении в третьем туре АПЛ: «Это не заслуга Лидса»
Англия
22 августа 2022, 12:39 |
338
1

Томас ТУХЕЛЬ – о поражении в третьем туре АПЛ: «Это не заслуга Лидса»

Главный тренер «Челси» отказался отдавать должное «павлинам»

22 августа 2022, 12:39 |
338
1
Томас ТУХЕЛЬ – о поражении в третьем туре АПЛ: «Это не заслуга Лидса»
Instagram. Томас Тухель

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель не признал заслугу «Лидса» в их победе над «синими» в третьем туре АПЛ:

«Все, что могло пойти не так, уже пошло не так на тот момент. Это началось еще за день до матча. У нас не было самолета, поэтому мы приехали на автобусе. 

Сегодня мы видим продолжение проблем. Мы выиграли игру в первые 20 минут, где мы были явно лучше и имели отличные моменты. Мы не забили и не взяли того, чего заслужили. Мы создали достаточно моментов, чтобы вести в счете 2:0.

Мы явно были лучшей командой, а потом предоставили два подарка. Мы потеряли дисциплину. Мы забили в свои ворота (ошибка Менди) и пропустили со стандарта. Это обычные ошибки.

Это не имеет никакого отношения к прессингу, не имеет никакого отношения к тому, чтобы пробежать какое-то меньшее количество километров, и не имеет никакого отношения к стилю «Лидса». Я не вижу тут заслуги «Лидса».

Для вас это история, а для меня — нет. Это больше наша вина, чем чья-либо заслуга.

Ошибка Менди? Не знаю, нужно ли мне много говорить об этом. Он знает, что это ошибка.

Все в мире видят эту оплошность в решающий момент матча. Разговоры не помогут. Менди тот, кто больше всего разочарован. Сегодня это дорого нам обошлось.

Красная Кулибали? Это отчасти отражение разочарования, но этого не должно происходить», — сказал Тухель.

Отметим, что в третьем туре чемпионата Англии по футболу «Челси» на выезде уступил «Лидсу» со счетом 0:3.

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Томас Тухель Челси Лидс Челси - Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эдуар Менди Калиду Кулибали пресс-конференция
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Источник Daily Mail
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pol-55
Сама крута відмазка-літак.
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